كيم يجدد استعداده لنزع السلاح النووي في البلاد

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إنه لو لم يكن مستعدا لنزع السلاح النووي في بلاده لما كان في القمة اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وعبر كيم للصحفيين خلال لقائه اليوم الخميس مع ترامب في اليوم الثاني للقمة في العاصمة الفيتنامية هانوي، عن ترحيبه بفكرة فتح مكتب اتصال أمريكي في عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ.

من جانبه قال ترامب للصحفيين إن المفاوضات مع الزعيم كيم جونغ أون تجري بنجاح. وإن المفاوضات "حققت نجاحا كبيرا جدا" مشيرا إلى أن لدى كوريا الشمالية مستقبلا مشرقا.

وكان ترامب قال أمام الصحفيين في بداية القمة أمس الأربعاء إن قمته الأولى مع كيم التي جرت في يونيو عام 2018 بسنغافورة، كانت ناجحة للغاية، معبرا عن أمله بأن "تكون القمة الثانية بمثل ذلك المستوى، أو حتى أكثر من ذلك".

وأشاد ترامب بالزعيم الكوري أمس في ختام اليوم الأول من القمة وقال إنه"زعيم عظيم"، مؤكدا أنه يتطلع لمساعدة اقتصاد كوريا الشمالية.

يذكر أن أول لقاء قمة بين الرئيس ترامب والزعيم الكوري الشمالي عقد يوم 12 يونيو في سنغافورة. وصدر عن اللقاء إعلان مشترك، أكد فيه الزعيم الكوري استعداد بلاده للتخلي عن الأسلحة النووية مقابل ضمانات أمنية.

المصدر: وكالات