مصدر حكومي إسرائيلي: تجاوزنا الأزمة مع روسيا والعمل ضد العدوان الإيراني مستمر

قال مصدر رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية إن بلاده وروسيا تجاوزتا الأزمة في علاقاتهما والتي تسبب فيها إسقاط طائرة "إل-20" الروسية في أجواء سوريا في سبتمبر 2018.

وفي أعقاب زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى موسكو، اليوم الأربعاء قال المصدر للصحفيين: "الأزمة في العلاقات مع روسيا تم تجاوزها".

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر قوله إن "إسرائيل ستواصل العمل، بحسب الضرورة، ضد محاولات العدوان الإيراني، مع حفاظها على آلية منع الاشتباك مع روسيا".

وفي وقت سابق من اليوم، بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نتنياهو، أثناء لقائهما في الكرملين، "الملفات الدولية والإقليمية الملحة، وخاصة الوضع في سوريا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية"، إضافة إلى العلاقات الثنائية في المجالين الاقتصادي التجاري والإنساني، حسبما جاء في بيان صدر عن الرئاسة الروسية.

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وقبيل مغادرته باتجاه موسكو، صرح نتنياهو بأنه يعتبر موضوع منع "التموضع الإيراني في سوريا" محوريا ضمن مواضيع سيناقشها مع بوتين. وفي مستهل لقائه مع الرئيس الروسي، جدد نتنياهو موقف بلاده المعروف قائلا إن إيران تمثل "أكبر تهديد لاستقرار المنطقة وأمنها"، مؤكدا عزم إسرائيل على التصدي لهذا التهديد في المستقبل.

ومرت العلاقات الروسية الإسرائيلية بأزمة حادة على خلفية إسقاط طائرة "إيل-20" العسكرية الروسية، يوم 17 سبتمبر الماضي، بالخطأ، بنيران الدفاعات الجوية السورية، وذلك أثناء تصديها للغارات الإسرائيلية في محافظة اللاذقية.

وحمّلت موسكو إسرائيل المسؤولية عن الحادث الذي أودى بحياة 15 عسكريا روسيا كانوا على متن الطائرة، واتخذت سلسلة خطوات لضمان أمن عسكرييها في سوريا، بما في ذلك تزويد الجيش السوري بصواريخ "إس-300" المضادة للجو.

من جانبها، لم تتوقف إسرائيل عن تنفيذ عملياتها العسكرية في سوريا، واعترفت رسميا الشهر الماضي بأن طيرانها الحربي شن غارات على مئات الأهداف في سوريا، قالت إنها تابعة للقوات الإيرانية.

المصدر: نوفوستي + وكالات