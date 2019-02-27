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مصدر: روسيا وإسرائيل ستشكلان فريق عمل لإبعاد القوات الأجنبية من سوريا

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مصدر: روسيا وإسرائيل ستشكلان فريق عمل لإبعاد القوات الأجنبية من سوريا
Sputnik ALEXEI DRUZHININ
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ذكر مصدر حكومي إسرائيلي رفيع أن روسيا وإسرائيل ستشكلان فريق عمل بمشاركة عدد من الدول لدراسة مسألة إبعاد القوات الأجنبية من سوريا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المصدر قوله: "تم اتخاذ قرار بتشكيل فريق عمل بمشاركة روسيا وإسرائيل وعدد من الدول الأخرى لدراسة مسألة إبعاد القوات الأجنبية من سوريا".

ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل بشأن فريق العمل أو الدول التي ستنضم إليه.

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ويأتي ذلك في أعقاب مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قام بأول زيارة لروسيا بعد حادثة إسقاط طائرة روسية قرب السواحل السورية في سبتمبر الماضي، حملت موسكو إسرائيل المسؤولية عنها.

وجاء في بيان للكرملين أن بوتين بحث مع نتنياهو مسائل التعاون الثنائي والقضايا الدولية والإقليمية، وخاصة الوضع في سوريا والتسوية في الشرق الأوسط.

المصدر: تاس

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