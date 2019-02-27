بوتين ونتنياهو يبحثان في موسكو الوضع في الشرق الأوسط

استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي وصل إلى موسكو في زيارة عمل.

وقال الكرملين في بيان إن الجانبين بحثا "قضايا التعاون بين البلدين في المجالين التجاري الاقتصادي والإنساني، والملفات الدولية والإقليمية الملحة، وخاصة الوضع في سوريا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية".

وفي مستهل لقائه مع نتنياهو اقترح الرئيس الروسي له بحث الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وقال بوتين: "بالطبع من الأهمية بمكان بحث الوضع في المنطقة ومناقشة قضايا الأمن. وأشار إلى أهمية الاتصالات من هذا النوع بين البلدين، قائلا: لقد اتفقنا منذ وقت طويل على إجراء هذا اللقاء. إن الحياة تتطور وتستدعي إجراء مشاورات كهذه على أعلى المستويات".

كما لفت الرئيس الروسي إلى وجود تغييرات إيجابية في العلاقات التجارية الثنائية، مشيرا إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين.

من جانبه أعرب نتنياهو، قبل بدء محادثاته مع بوتين، عن رغبته في بحث "الملف الإيراني"، معه. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية إن إيران تمثل "أكبر تهديد لاستقرار المنطقة وأمنها"، مضيفا: "سنعمل ما في وسعنا لمنع هذا التهديد، وسنواصل العمل".

وفي وقت سابق من اليوم، قال نتنياهو، قبيل مغادرته متجها إلى العاصمة الروسية، إن لقاءه مع الرئيس الروسي فسيتمحور حول "التموضع الإيراني بالأراضي السورية". وأضاف أنه سيناقش مع بوتين موضوع ضمان التنسيق ما بين الجيشين الروسي والإسرائيلي "على النحو الذي يمنع الاحتكاك والاشتباك بيننا".



يذكر أن زيارة نتنياهو هي الأولى له إلى موسكو بعد تسبب الطيران الإسرائيلي بسقوط طائرة الاستطلاع الروسية بصواريخ الدفاع الجوي السوري، خلال قصف إسرائيلي واسع استهدف منطقة اللاذقية. وأدى هذا الحادث إلى مقتل 15 عسكريا روسيا. وحملت روسيا إسرائيل المسؤولية عنه.

المصدر: وكالات