نتنياهو: اللقاء مع بوتين اليوم سيتمحور حول التموضع الإيراني في سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم سيتمحور حول التموضع الإيراني بسوريا والتنسيق بين الجيشين الروسي والإسرائيلي.

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وصرح نتنياهو قبيل مغادرته متجها إلى العاصمة الروسية موسكو: "سيتناول اللقاء عددا من القضايا، ولكن بالنسبة لنا فإن محور المحادثات سيدور حول موضوع منع التموضع الإيراني في الأراضي السورية. فنحن نتكلم عن تموضع دولة تعلن بصورة لا تقبل التأويل أنها تبتغي إبادتنا. وأنتم تعلمون أنه حينما أصرح بأننا نتخذ الإجراءات ضد هذا الأمر فهذا هو كلام صادق".

وأضاف: "سأخوض بالطبع في التفاصيل مع الرئيس بوتين، على غرار ما نقوم به عادة، بغرض ضمان التنسيق ما بين الجيش الروسي وجيش الدفاع الإسرائيلي على النحو الذي يمنع الاحتكاك والاشتباك بيننا. لغاية الآن فإن ذلك قد حقق نجاحا، ومن الأهمية أن ينجح ذلك مستقبلا أيضا. إنه الهدف الرئيسي وراء زيارتي لموسكو. وهناك مزيد من الأهداف".

هذا ويرافق رئيس الوزراء الإسرائيلي أثناء زيارته إلى موسكو كل من عضو الكنيست، زئيف إلكين، ورئيس مجلس الأمن القومي، مائير بن شبات، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء تامير هايمن.

المصدر: RT