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بوتين يناقش مع نتنياهو اليوم الوضع في الشرق الأوسط

أخبار روسيا

بوتين يناقش مع نتنياهو اليوم الوضع في الشرق الأوسط
Sputnik Mikhail Klimentyev
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو، 9 مايو 2018
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أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجري ، اليوم الأربعاء، محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يناقش خلالها الوضع في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان صدر عن المكتب: "من المخطط بحث المسائل الملحة للتعاون الثنائي، في المقام الأول في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، وكذلك تبادل الآراء حول الوضع القائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، والوضع في سوريا".

وهذه هي الزيارة الأولى لنتنياهو إلى موسكو بعد تسبب الطيران الإسرائيلي بسقوط طائرة الاستطلاع الروسية بصواريخ الدفاع الجوي السوري، خلال قصف إسرائيلي واسع استهدف منطقة اللاذقية. وأدى هذا الحادث إلى مقتل 15 عسكريا روسيا. وحملت روسيا إسرائيل المسؤولية عنه.

المصدر: سبوتنيك

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