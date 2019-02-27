إسلام آباد تدعو لتغليب العقل والهند تعلن إسقاط طائرة باكستانية

دعا رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الهند، إلى الحوار وتحكيم العقل في أعقاب تبادل الضربات بين الجانبين في منطقة كشمير المتنازع عليها بينهما.

وقال خان، في خطاب للشعب الباكستاني، نقلته قناة "جيو" الباكستانية: "أقول مجددا إن العقل يجب أن يسود، ويتعين علينا حل المشكلات عبر الحوار"​​​.

وتابع خان، "سؤالي للحكومة الهندية، هل يمكننا تحمل عاقبة الحسابات الخاطئة بالنظر للأسلحة التي نملكها نحن وأنتم؟ ولو تصاعد الموقف أكثر فإلى أين سيؤدي بنا ذلك؟".

وأعلنت وزارة الدفاع الباكستانية، أنها أسقطت مقاتلتين هنديتين اليوم الأربعاء، وأسرت طيارين اثنين، فيما قالت الهند إنها فقدت طائرة واحدة وأسقطت مقاتلة باكستانية.

هذا وتتضارب التصريحات حول تطور الأحداث، حيث أعلنت الهند من جانبها أنها أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الباكستانية، وفقدت بدورها مقاتلة من نوع "ميغ- 21" أسقطها الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء.

وكانت وزيرة الخارجية الهندية ،شوشما سواراج، قد صرحت خلال زيارة إلى الصين، بأن بلادها لا تريد "مزيدا من التصعيد" مع باكستان بعد الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات هندية في الأراضي الباكستانية.

المصدر: وكالات