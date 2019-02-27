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تسلسل أحداث إسقاط باكستان مقاتلتين هنديتين

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تسلسل أحداث إسقاط باكستان مقاتلتين هنديتين
Reuters Danish Ismail
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تصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين باكستان والهند، صباح اليوم الأربعاء، بعد إعلان باكستان إسقاطها مقاتلتين هنديتين اخترقتا أجواءها، وأسرها طيارين اثنين، فيما يلي تسلسل الأحداث:

- الكرملين: يقلقنا التصعيد بين الهند وباكستان وندعو الطرفين لضبط النفس.

- الخارجية الأمريكية تحث الهند وباكستان على ضبط النفس وتجنب التصعيد.

- المتحدث باسم الجيش الباكستاني: لا نرغب في تصعيد الأزمة مع الهند ولا نريد أن نأخذ المنطقة إلى الحرب.

- وسائل إعلام باكستانية تبث صورا للطيارين الهنديين اللذين وقعا في الأسر.

-الخارجية الروسية: موسكو قلقة جدا من تبادل الضربات الجوية بين الهند وباكستان وتأمل في تهدئة الوضع.

- وزارة الدفاع الباكستانية تؤكد إسقاطها مقاتلتين هنديتين وأسر طيارين في القسم الباكستاني من كشمير.

- المتحدث باسم وزارة الدفاع في باكستان يعلن إسقاط طائرتين هنديتين وأسر طيار.

- الشرطة الباكستانية تعلن تحطم مقاتلتين هنديتين ومقتل طيارين اثنين ومدني.

- وزارة الدفاع الهندية تؤكد أنه لا معلومات لديها عن إعلان باكستان استهداف طائرة هندية.

- وزارة الدفاع الباكستانية يعلن اعتراض سلاح الجو الباكستاني لمقاتلات هندية اخترقت المجال الجوي الباكستاني.

المصدر: وكالات

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باكستان تعرض أولى المشاهد لأحد الطيارين الهنديين الأسيرين!