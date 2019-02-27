تسلسل أحداث إسقاط باكستان مقاتلتين هنديتين

تصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين باكستان والهند، صباح اليوم الأربعاء، بعد إعلان باكستان إسقاطها مقاتلتين هنديتين اخترقتا أجواءها، وأسرها طيارين اثنين، فيما يلي تسلسل الأحداث:

- الكرملين: يقلقنا التصعيد بين الهند وباكستان وندعو الطرفين لضبط النفس.

- الخارجية الأمريكية تحث الهند وباكستان على ضبط النفس وتجنب التصعيد.

- المتحدث باسم الجيش الباكستاني: لا نرغب في تصعيد الأزمة مع الهند ولا نريد أن نأخذ المنطقة إلى الحرب.

- وسائل إعلام باكستانية تبث صورا للطيارين الهنديين اللذين وقعا في الأسر.

-الخارجية الروسية: موسكو قلقة جدا من تبادل الضربات الجوية بين الهند وباكستان وتأمل في تهدئة الوضع.

- وزارة الدفاع الباكستانية تؤكد إسقاطها مقاتلتين هنديتين وأسر طيارين في القسم الباكستاني من كشمير.

In response to PAF strikes this morning as released by MoFA, IAF crossed LOC. PAF shot down two Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside AJ&K while other fell inside IOK. One Indian pilot arrested by troops on ground while two in the area. — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 27 февраля 2019 г.

- المتحدث باسم وزارة الدفاع في باكستان يعلن إسقاط طائرتين هنديتين وأسر طيار.

- الشرطة الباكستانية تعلن تحطم مقاتلتين هنديتين ومقتل طيارين اثنين ومدني.

- وزارة الدفاع الهندية تؤكد أنه لا معلومات لديها عن إعلان باكستان استهداف طائرة هندية.

- وزارة الدفاع الباكستانية يعلن اعتراض سلاح الجو الباكستاني لمقاتلات هندية اخترقت المجال الجوي الباكستاني.

المصدر: وكالات