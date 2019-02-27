الخارجية الروسية: موسكو قلقة جدا من تبادل الضربات الجوية بين الهند وباكستان وتأمل في تهدئة الوضع

أعلن مدير الدائرة الآسيوية الثانية بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أن موسكو قلقة من تبادل الغارات الجوية بين الهند وباكستان، معبرا عن أمله بالتهدئة السريعة في المنطقة.

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وقال كابولوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "نحن قلقون جدا من هذا التصعيد، إذ أن الهند وباكستان دولتان صديقتان لروسيا".

وأضاف أن الوضع الذي نشأ في هذه المنطقة يدل على مدى أهمية العلاقات الثنائية بين هاتين الدولتين بالنسبة لاستقرار المنطقة كلها.

وتابع: "نأمل بأن يتم تخفيف حدة التوتر بأسرع ما يمكن".

وردا على سؤال صحفي حول احتمال تأثير هذا التصعيد على عملية التسوية الأفغانية قال كابولوف: "لا أعتقد أن ذلك يمكن أن يؤثر على التسوية الأفغانية. إن الهند بلا شك لاعب مهم، لكن من الصعب جدا بالنسبة لي التصور أنه يمكن أن يؤثر ذلك على هذه العملية. تجري هناك محادثات ملموسة بين حركة طالبان والولايات المتحدة، أما مستقبل أفغانستان فيجب أن يناقشه الأفغان بأنفسهم".

المصدر: نوفوستي