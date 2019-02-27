الخارجية الهندية: أسقطنا مقاتلة باكستانية وفقدنا مقاتلة أسقطتها باكستان

أعلنت وزارة الخارجية الهندية أنها أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الباكستانية، وفقدت بدورها مقاتلة من نوع "ميغ- 21" أسقطها الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء.

#WATCH Raveesh Kumar, MEA: One Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by Indian Air Force. In this engagement, we have lost one MiG 21. Pilot is missing in action. Pakistan claims he is in their custody. We are ascertaining the facts. pic.twitter.com/Bm0nVChuzF — ANI (@ANI) 27 февраля 2019 г.

وقالت الهند، إنها فقدت كذلك طيارا بعد أن قامت مقاتلة باكستانية باستهداف مقاتلته، فوق منطقة كشمير المتنازع عليها.

هذا وتتضارب التصريحات حول تطور الأحداث، حيث أكدت وزارة الدفاع الباكستانية في وقت سابق أن سلاح الجو الباكستاني أسقط، اليوم، مقاتلتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني، وأسر طيارين.

It was our plan to not cause any collateral damage, and not to cause any casualties.We simply wanted to show capability. Two Indian Migs crossed Pakistan’s Borders, and we shot them down.I want to now address India and say let sanity prevail. #BetterSenseShouldPrevailpic.twitter.com/HsicyaqgUu — PTI (@PTIofficial) February 27, 2019

وتأتي هذه التطورات بعد شن 12 مقاتلة هندية أمس الثلاثاء غارة، قالت نيودلهي إنها استهدفت معسكرا لتنظيم "جيش محمد" وأوقعت نحو 300 قتيل.

المصدر: وكالات