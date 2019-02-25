مصادر في الخارجية الإيرانية: صبر ظريف نفد ولم يعد باستطاعته إكمال مهامه

نقلت وكالة أنباء "خبر أون لاين" الإيرانية، مساء الاثنين، عن مصادر في الخارجية الإيرانية بأن صبر الوزير جواد ظريف قد نفد ولم يعد باستطاعته إكمال مهامه.

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وأضافت الوكالة الإيرانية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني لم يقبل حتى الآن استقالة ظريف.

ونشر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يوم الاثنين تدوينة على موقع "انستغرام" أعلن فيها عن استقالته من منصبه.

من جهته، قال علي رضا رحيمي عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان، إن "استقالة ظريف تثبت أن خنجر معارضيه في الداخل كان مؤثرا".

وأمضى ظريف الذي عين وزيرا للخارجية في 15 أغسطس 2013، أكثر من 22 عاما في الأمم المتحدة، وصار يلقب في بلده منذ إبرام الاتفاق بين إيران والدول الست (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) بـ"سفير السلام".

ويعد الدبلوماسي الإيراني المكلف بالمفاوضات حول الملف النووي من أكبر دعاة الدبلوماسية العلنية المتباينة والمعادية لدبلوماسية التهديد والعزل.

المصدر: وكالة "خبر أون لاين" الإيرانية