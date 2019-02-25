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وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يستقيل من منصبه بسبب "العجز"

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وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يستقيل من منصبه بسبب
AFP / Alexander NEMENOV
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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أفادت وكالة رويترز للأنباء مساء الاثنين، بأن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يتقدم باستقالته من منصبه.

ونشر وزير الخارجية الإيراني تدوينة على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أعلن فيها استقالته من منصبه.

وقال في نص التدوينة إنه أعلن عن استقالته لعجزه عن الاستمرار في أداء مهامه.

وأضاف ظريف "أعتذر عن التقاعس والتقصير خلال فترة تولي حقيبة الخارجية".

وكتب ظريف على صفحته: "أعرب عن شكري الجزيل للشعب الإيراني العزيز والبطل والمسؤولين المحترمين لحلمهم طيلة 67 شهرا الماضية.. أقدم اعتذاري لعجزي عن مواصلة مهامي وعن جميع النواقص والتقصير طيلة فترة خدمتي متمنيا لكم الرفاهية والرفعة".

المصدر: وكالات + "إنستغرام"

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