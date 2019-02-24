إصابة صحفية متعاقدة مع RT في فنزويلا

أفادت قناة RT الروسية، اليوم الأحد، بأن مصورة متعاقدة معها نقلت إلى المستشفى بعد إصابتها بجروح، السبت ، جراء اختراق جنود فنزويليين منشقين حاجزا على الحدود مع كولومبيا.

وأوردت منصة Redfish الإعلامية، وهي جزء من وكالة Ruptly التابعة لقناة RT، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن نيكول كرام، المصورة التي كانت تغطي، السبت، تطورات الأحداث على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا، كادت تفارق الحياة، عندما صدمتها إحدى العربتين المدرعتين اللتين استقلهما ثلاثة عسكريين فنزويليين لدى فرارهم إلى كولومبيا، عبر جسر سيمون بوليفار.

The Venezuelan opposition members who rammed armoured vehicles into civilians on the Colombian border yesterday nearly killed Nicole Kramm - the lead camerawoman for redfish's work in #Venezuela. Her leg was injured but Nicole says she is ok and will continue working. pic.twitter.com/1FLBXR2CU5 — redfish (@redfishstream) February 24, 2019

وأشارت Redfish إلى أن المصورة أصيبت بجروح في ساقها، لكن حالتها الصحية تسمح لها بمواصلة عملها.

وتتخصص منصة Redfish في إجراء تحقيقات صحفية وتسجيل أشرطة وثائقية قصيرة تركز على الملفات الاجتماعية والسياسية.

المصدر: RT + نوفوستي