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إصابة صحفية متعاقدة مع RT في فنزويلا

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إصابة صحفية متعاقدة مع RT في فنزويلا
Twitter@redfishstream
إصابة صحفية تعمل لصالح RT في فنزويلا
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أفادت قناة RT الروسية، اليوم الأحد، بأن مصورة متعاقدة معها نقلت إلى المستشفى بعد إصابتها بجروح، السبت ، جراء اختراق جنود فنزويليين منشقين حاجزا على الحدود مع كولومبيا.

وأوردت منصة Redfish الإعلامية، وهي جزء من وكالة Ruptly التابعة لقناة RT، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن نيكول كرام، المصورة التي كانت تغطي، السبت، تطورات الأحداث على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا، كادت تفارق الحياة، عندما صدمتها إحدى العربتين المدرعتين اللتين استقلهما ثلاثة عسكريين فنزويليين لدى فرارهم إلى كولومبيا، عبر جسر سيمون بوليفار.

وأشارت Redfish إلى أن المصورة أصيبت بجروح في ساقها، لكن حالتها الصحية تسمح لها بمواصلة عملها.

وتتخصص منصة Redfish في إجراء تحقيقات صحفية وتسجيل أشرطة وثائقية قصيرة تركز على الملفات الاجتماعية والسياسية.

المصدر: RT + نوفوستي

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