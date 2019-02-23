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من هي كيلي كرافت مرشحة ترامب لمنصب مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة؟

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من هي كيلي كرافت مرشحة ترامب لمنصب مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة؟
Reuters Chris Wattie
كيلي كرافت، كندا، 23 أكتوبر 2017
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، ترشيح السفيرة الأمريكية لدى كندا، كيلي كرافت، لتكون مندوبة واشنطن الجديدة لدى هيئة الأمم المتحدة.

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أرشيف - سفيرة الولايات المتحدة لدى كندا، كيلي كرافت 3 نوفمبر 2017
ترامب يرشح كيلي كرافت لمنصب سفيرة بلاده لدى الأمم المتحدة

وفي حال مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينها، ستشغل كيلي كرافت المنصب الذي أصبح شاغرا منذ ترك المندوبة السابقة، نيكي هايلي، هذا المنصب في 9 أكتوبر الماضي.

وعقب إعلان ترامب ترشيح كرافت، أثنى وزير الخارجية مايك بومبيو سريعا على هذا الترشيح.

وقال في بيان "السفيرة كرافت كانت مدافعة رائعة عن الأمن القومي والمصالح الاقتصادية (الأمريكية) في كندا، وهي مؤهلة جدا لتقوم بالعمل نفسه في الأمم المتحدة".

من هي كيلي كرافت؟

كيلي كرافت البالغة 56 عاما هي امرأة أعمال من كنتاكي، متزوجة من، جو كرافت، الذي يرأس شركة تعتبر ثاني أكبر منتج للفحم في شرق الولايات المتحدة، وقدرت مجلة فوربس ثروته عام 2012 بنحو 1.4 مليار دولار.

وذكرت منظمة "أوبن سيكريتس" التي تعنى بتحري المال في عالم السياسة أن جو كرافت تبرع بمبلغ مليون دولار لصندوق حفل تنصيب ترامب عام 2017، وبمبلغ يصل إلى 371 ألف دولار لمرشحين جمهوريين خلال الانتخابات النصفية عام 2018.

وكانت كرافت داعمة قوية للرئيس جورج دبليو. بوش، حيث مثّلت واشنطن عندما كان رئيسا في اجتماعات المنظمة الأممية. 

وفي عام 2017 عينت كيلي كرافت، التي تعتبر من المتبرعين الرئيسيين للحزب الجمهوري، كسفيرة للولايات المتحدة لدى كندا، وكانت أول امرأة تشغل هذا المنصب.

المصدر: وكالات

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