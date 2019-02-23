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ترامب يرشح كيلي كرافت لمنصب سفيرة بلاده لدى الأمم المتحدة

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ترامب يرشح كيلي كرافت لمنصب سفيرة بلاده لدى الأمم المتحدة
Reuters Chris Wattie
أرشيف - سفيرة الولايات المتحدة لدى كندا، كيلي كرافت 3 نوفمبر 2017
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه سيرشح كيلي كرافت، السفيرة الأمريكية الحالية في كندا، مندوبة للولايات المتحدة في هيئة الأمم المتحدة.

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وكتب ترامب في تغريدة إن "كيلي تؤدي مهمة رائعة في تمثيل بلدنا، ولا يساورني شك في أن بلادنا، تحت قيادتها، سيتم تمثيلها على أعلى مستوى".

وجاء ترشيح كيلي كرافت بعد أسبوع من سحب ترشيح مذيعة فوكس نيوز السابقة، المتحدثة الحالية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، لهذا المنصب.

وكان ترامب قد أعلن مطلع ديسمبر الماضي ترشيح نويرت، لتحل مكان السفيرة نيكي هايلي التي قررت ترك منصبها في 9 أكتوبر الماضي.

المصدر: وكالات 

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