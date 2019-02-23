ترامب يرشح كيلي كرافت لمنصب سفيرة بلاده لدى الأمم المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه سيرشح كيلي كرافت، السفيرة الأمريكية الحالية في كندا، مندوبة للولايات المتحدة في هيئة الأمم المتحدة.

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وكتب ترامب في تغريدة إن "كيلي تؤدي مهمة رائعة في تمثيل بلدنا، ولا يساورني شك في أن بلادنا، تحت قيادتها، سيتم تمثيلها على أعلى مستوى".

I am pleased to announce that Kelly Knight Craft, our current Ambassador to Canada, is being nominated to be United States Ambassador to the United Nations.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 февраля 2019 г.

....Kelly has done an outstanding job representing our Nation and I have no doubt that, under her leadership, our Country will be represented at the highest level. Congratulations to Kelly and her entire family! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 февраля 2019 г.

وجاء ترشيح كيلي كرافت بعد أسبوع من سحب ترشيح مذيعة فوكس نيوز السابقة، المتحدثة الحالية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، لهذا المنصب.

وكان ترامب قد أعلن مطلع ديسمبر الماضي ترشيح نويرت، لتحل مكان السفيرة نيكي هايلي التي قررت ترك منصبها في 9 أكتوبر الماضي.

المصدر: وكالات