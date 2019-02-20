تركيا.. وقفة أمام القنصلية المصرية باسطنبول احتجاجا على تنفيذ أحكام إعدام بحق 9 أشخاص

اعتصم عشرات الأشخاص، يوم الأربعاء، أمام القنصلية المصرية في اسطنبول، احتجاجا على تنفيذ أحكام إعدام بحق 9 مدانين في قضية اغتيال النائب العام المصري.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن العشرات من أبناء الجالية المصرية في اسطنبول شاركوا في وقفة احتجاجا على إعدام 9 مدانين في قضية اغتيال النائب العام.

#عاجل | وقفة أمام القنصلية المصرية باسطنبول احتجاجا على تنفيذ احكام اعدام بحق 9 معتقلين في قضية اغتيال النائب العام المصري(مراسل الأناضول)

- #تركيا#مصر — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 20 февраля 2019 г.

ونفذت مصلحة السجون المصرية صباح اليوم، حكم الإعدام شنقا بـ9 مدانين باغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات في يونيو 2015، ونفّذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة، بحضور عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وعدد من ضباط مصلحة السجون.

وأصدرت محكمة النقض في 25 نوفمبر 2018 حكما بإقرار الإعدام الصادر بحق المتهمين التسعة، ورفض الطعون المقدمة منهم.

المصدر: وكالات