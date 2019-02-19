16 ولاية أمريكية تطعن بدستورية إعلان ترامب حالة الطوارئ

رفعت 16 ولاية أمريكية الاثنين في سان فرانسيسكو دعوى قضائية تطعن فيها بدستورية إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ في البلاد لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

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والدعوى التي قدّمت للمحكمة الفدرالية في كاليفورنيا تتّهم الرئيس بخرق الدستور في بندين، يتعلق أولهما بتحديد الإجراءات التشريعية، ويمنح ثانيهما الكونغرس القرار النهائي في الشؤون المتعلقة بالمالية العامة للدولة.

كما تتهم الولايات الـ16 وزارة الأمن الداخلي الفدرالية بخرق قانون حماية البيئة بسبب عدم تقييمها الأثر البيئي للجدار على ولايتي كاليفورنيا ونيومكسيكو.

الولايات التي تقدمت بالدعوى هي كاليفورنيا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، هاواي، إيلينوي، ماين، ميريلاند، ميتشيغان، مينيسوتا، نيفادا، نيوجيرسي، نيومكسيكو، نيويورك، أوريغون وفيرجينيا.

وأعلن ترامب الجمعة حالة الطوارئ للتصدي لما وصفه باجتياح المخدرات والعصابات والاتجار بالبشر والمهاجرين غير الشرعيين الحدود الأمريكية مع المكسيك.

وتتيح حالة الطوارئ لترامب تجاوز الكونغرس من أجل الحصول على أموال فدرالية من مصادر أخرى لتمويل بناء الجدار.

المصدر: وكالات