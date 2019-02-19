مادورو يعتزم بناء منظومة أسلحة خاصة بفنزويلا

صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بأن بلاده بحاجة إلى التركيز على بناء منظومة أسلحة خاصة بها.

وقال مادورو: "نحتاج إلى نواة صلبة لإنشاء نظام دفاعي خاص بنا، يضمن تطبيق رؤيتنا للدفاع الوطني، والتي تتضمن مفهوم الحرب التي ينخرط فيها الشعب بأكمله".

وأضاف: "لدينا آلاف الصواريخ ويجب توحيد العقول والمعرفة والحب والعاطفة، حتى تمتلك فنزويلا نظامها الخاص، نظاما دفاعيا جيدا، يمكنها من العيش بسلام حتى لا يتعرض لنا أحد ولن نتعرض لأحد".

وختم مادورو بالتشديد على أن فنزويلا "بلد مسالم، وليس لديه مصلحة في استعمار دول أخرى".

وتشهد فنزويلا في الأسابيع الأخيرة أزمة سياسية عميقة على خلفية إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه في 23 يناير رئيسا مؤقتا للبلاد، واعتراف بعض الدول به، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات