مستشار ترامب يتوقع بناء مئات الأميال من الجدار مع المكسيك قبل 2020

أكد مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ يمكن أن يسمح ببناء "مئات الأميال" من الجدار الحدودي مع المكسيك قبل الانتخابات في 2020.

وقال ميلر لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نتوقع بناء مئات الأميال.. ربما مئتي ميل بحلول سبتمبر 2020، أي قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية".

وأضاف: "لا يمكن أن تكون لديك مناطق على الحدود غير مضبوطة أو غير مؤمنة بحيث يستطيع الناس التدفق عبرها دون رصدهم".

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه يعتزم استغلال قضية الجدار في حملته لإعادة انتخابه، رغم انتقادات الديمقراطيين والجماعات الحقوقية ومالكي الأراضي على الحدود، والعديد من كبار أعضاء الكونغرس الجمهوريين.

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ووقع ترامب، قرار إعلان "حال الطوارئ الوطنية"، وهو إجراء استثنائي لتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك، بعد أن صادق الكونغرس فقط على أقل من ربع المبلغ الذي طالب به لبناء الجدار وهو 5.7 مليار دولار.

وبموجب قانون الطوارئ الوطني الأمريكي، يمكن للرئيس إعلان حال الطوارئ الوطنية، بعد أن يقدم سببا محددا لقراره.

المصدر: أ ف ب