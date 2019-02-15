ترامب يوقع قانون الطوارئ المتعلق بالحدود مع المكسيك

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة على قانون حالة الطوارئ المتعلق بالحدود مع المكسيك.

وقال ترامب في كلمة له أمام البيت الأبيض، قبيل توقيع القانون اليوم الجمعة: "نحن سنوقع (القانون) اليوم، وسنعلن حالة الطورئ الوطنية، وهذا أمر عظيم".

وخصص ترامب جزءا كبيرا من كلمته للحديث عن المخاطر التي تهدد أمن الولايات المتحدة من خلال تدفق المخدرات والعصابات الإجرامية والمهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية. ودافع بقوة عن خططه لبناء الجدار على الحدود.

President @realDonaldTrump signs the Declaration for a National Emergency to address the national security and humanitarian crisis at the Southern Border. pic.twitter.com/0bUhudtwvS — Sarah Sanders (@PressSec) February 15, 2019

وبعد انتهاء كلمة ترامب، نشرت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض سارة ساندرز صورة لتوقيع ترامب على القانون.

وكان ترامب يطالب الكونغرس بإدراج النفقات على بناء الجدار الأمني على قانون الميزانية الحكومية التي صادق عليها المشرعون أمس الخميس.

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ولم يتضمن القانون تمويلا خاصا لبناء الجدار، طالب به ترامب، لكنه سيسمح لإدارة ترامب بجلب الأموال لبناء الجدار من تمويل مختلف الهيئات والوكالات الحكومية، التي من بينها وزارة الأمن الداخلي والبنتاغون.

وأوضح القائم بأعمال رئيس كوادر البيت الأبيض، ميك مالفيني أن قانون الطوارئ سيتيح للرئيس نحو 8 مليارات دولار لتعزيز أمن الحدود، مشيرا إلى أنه قد تم تخصيص 1.4 مليار دولار لهذه الأغراض ضمن الميزانية، وقد يتم جلب 3.6 مليار دولار من ميزانية البنتاغون و2.5 مليار دولار من الميزانية الخاصة بمحاربة تهريب المخدرات، كما ستقدم وزارة الخزانة 600 مليون دولار.

واعتبر أعضاء في الكونغرس أن هذه الطريقة لتمويل بناء الجدار غير دستورية، ومن المرجح أن تنظر المحكمة العليا في هذا الموضوع.

المصدر: RT، وكالات