البيت الأبيض: ترامب سيوقع مشروع الميزانية الحكومة ويعلن الطوارئ

أفاد البيت الأبيض، مساء الخميس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع مشروع الميزانية الحكومية وسيعلن حالة الطوارئ.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، إن الرئيس ​دونالد ترامب​ سيعلن حالة الطوارئ لتمويل بناء الجدار مع المكسيك.

وأعلن السناتور ميتش ماكونيل أن "الرئيس ترامب يعتزم إعلان حالة الطوارئ الوطنية حتى يتمكن من تجاوز الكونغرس وبناء جداره الذي وعد بنائه أثناء حملته الانتخابية على طول حدود الولايات المتحدة الجنوبية الغربية".

وصرح ماكونيل بأن ترامب سيتحرك بعد التوقيع على مشروع قانون الميزانية لإبقاء الحكومة مفتوحة.

وقد يؤدي إعلان حالة الطوارئ إلى وقوع صدام دستوري مع المشرعين الأمريكيين.

المصدر: "نيويورك تايمز"