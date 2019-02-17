مؤتمر ميونخ للأمن يحدد موعدا لدورته المقبلة

أسدل مؤتمر ميونخ للأمن الستار على دورته الـ55، والتي استمرت لثلاثة أيام، فيما أكد القائمون عليه أن الدورة القادمة ستكون في 14 فبراير عام 2020.

وجاء في سلسلة من التغريدات على الموقع الرسمي للمؤتمر في "تويتر"، أن "أعمال المؤتمر تمت بنجاح كبير".

Another successful and safe @MunSecConf has come to an end! We would like to thank @PolizeiMuenchen and all security personnel for their invaluable support. Without you, an event like #MSC2019 would not have been possible! pic.twitter.com/GrJl8ZJGc3 — Security Conference (@MunSecConf) February 17, 2019

وتقدم المنظمون للمؤتمر بالشكر لقوات الأمن في المدينة وكذلك لسكان ميونخ، على جهودهم من أجل إنجاح الفعالية التي استمرت 3 أيام، وحضرها قادة وزعماء ومسؤولون من مختلف بقاع العالم.

A great number of international decision-makers gathered in #Munich over the past 3 days. We would like to thank the citizens of Munich for their understanding and patience with regard to the inconveniences caused by the obligatory security precautions! #MSC2019 — Security Conference (@MunSecConf) February 17, 2019

من جانبه، أكد رئيس المؤتمر وولفغانغ إيشنغر، أن القمة المقبلة ستكون في 14 فبراير عام 2020، وقال: "في العام المقبل ستبدأ القمة أعمالها مبكرا".

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المصدر: إنترفاكس