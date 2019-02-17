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مؤتمر ميونخ للأمن يحدد موعدا لدورته المقبلة

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مؤتمر ميونخ للأمن يحدد موعدا لدورته المقبلة
Reuters ANDREAS GEBERT
مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا
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أسدل مؤتمر ميونخ للأمن الستار على دورته الـ55، والتي استمرت لثلاثة أيام، فيما أكد القائمون عليه أن الدورة القادمة ستكون في 14 فبراير عام 2020.

وجاء في سلسلة من التغريدات على الموقع الرسمي للمؤتمر في "تويتر"، أن "أعمال المؤتمر تمت بنجاح كبير".

وتقدم المنظمون للمؤتمر بالشكر لقوات الأمن في المدينة وكذلك لسكان ميونخ، على جهودهم من أجل إنجاح الفعالية التي استمرت 3 أيام، وحضرها قادة وزعماء ومسؤولون من مختلف بقاع العالم.

من جانبه، أكد رئيس المؤتمر وولفغانغ إيشنغر، أن القمة المقبلة ستكون في 14 فبراير عام 2020، وقال: "في العام المقبل ستبدأ القمة أعمالها مبكرا".

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المصدر: إنترفاكس

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