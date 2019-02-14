فلسطين تشارك لأول مرة في مؤتمر "ميونخ" للأمن

تشارك فلسطين، لأول مرة، باسم دولة فلسطين، في مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية في نسخته الخامسة والخمسين، الذي يفتتح الجمعة ولمدة 3 أيام بمشاركة دولية واسعة.

ويمثل فلسطين في المؤتمر، الذي يعتبر أهم وأكبر لقاء من نوعه على مستوى العالم، رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، الذي وصل ميونخ في صباح الخميس، إلى جانب أكثر من 40 رئيس دولة ورئيس وزراء وأكثر من 100 وزير دفاع ووزير خارجية و60 رئيس جهاز استخبارات من مختلف أنحاء العالم.

وشهد مكان انعقاد المؤتمر في ميونخ عاصمة دولة بافاريا غرب جنوب ألمانيا الاتحادية، إجراءات أمنية مشددة، ونشرت السلطات 5 آلاف عنصر من القوات الخاصة الألمانية، وأحاطت قوى الأمن مقر المؤتمر بمربع أمني لتأمين حماية الشخصيات الهامة المشاركة في المؤتمر.

ويأتي عقد المؤتمر وسط تأكيدات ألمانية بوجوب تغيير النظام العالمي ووضع حد لتفرد أمريكا عالميا.

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ومن ضمن المشاركين في المؤتمر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ونائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مايك بينس، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير.

ويعتبر مؤتمر "ميونخ الدولي للأمن"، أهم وأكبر لقاء من نوعه على مستوى العالم، ويتناول في مائة صفحة الموضوعات المتعلقة بالوضع العالمي، والتي سيتم التشاور حولها.

المصدر: معا