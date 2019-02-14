أمير قطر يتوجه إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ميونخ للأمن

توجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى مدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في الدورة الخامسة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن والذي تستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام .

ويشارك أمير قطر، بجانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المؤتمر، وأعلنت الرئاسة المصرية عن وصول السيسي، صباح الخميس، إلى ألمانيا.

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وتدور تكهنات حول لقاء، قد يكون عابرا أو خلف الكواليس، بين الرئيس المصري وأمير قطر، في ظل مقاطعة دول عربية (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) للدوحة، وتصر هذه الدول العربية الأربع على تغيير قطر لسياستها بشكل كامل للمصالحة معها وإنهاء المقاطعة.

وستتضمن زيارة الرئيس المصري لألمانيا أيضا نشاطا مكثفا، ومن المقرر أن يلتقي عددا من رؤساء الدول والحكومات لتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

كما سيلتقي السيسي كبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات في ألمانيا والعالم، في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار ودفع جهود التنمية واستعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات المشاريع التنموية الجارية في مصر.

ويعقد مؤتمر ميونخ سنويا ويبحث القضايا العالمية المختلفة في المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية، والأزمات والصراعات في شتى أنحاء العالم.

وشارك الشيخ تميم في الدورة الأخيرة لمؤتمر ميونخ إلى جانب مشاركة 21 رئيس دولة وحكومة و75 وزير خارجية ودفاع.

المصدر: RT + وكالات