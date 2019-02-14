الرئيس المصري يتوجه لألمانيا لحضور مؤتمر ميونخ للأمن

توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا صباح اليوم الخميس للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن، الذي ستنطلق أعماله غدا الجمعة.

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وستستمر فعاليات المؤتمر 3 أيام لمناقشة الأزمات والصراعات والسياسات العسكرية والأمنية في العالم، وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، أن الرئيس المصري سيطرح خلال كلمته رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

وستتضمن زيارة الرئيس المصري لألمانيا أيضا نشاطا مكثفا، حيث من المقرر أن يلتقي عددا من رؤساء الدول والحكومات لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتى المجالات.

كما سيلتقي السيسي كبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات في ألمانيا والعالم، في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار ودفع جهود التنمية واستعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات المشاريع التنموية الجاري العمل بها.

يذكر أن مؤتمر ميونخ للأمن عقد للمرة الأولى عام 1963، وسط أجواء رمادية فاضت بالصراعات وحروب الوكالة تشبه أجواء هذه الأيام، ولاسيما في وقت الحرب الباردة بين الكتلتين الشرقية والغربية.

المصدر: المصري اليوم + وكالات