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نتنياهو يعلق على جلوسه بجانب وزير خارجية اليمن

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نتنياهو يعلق على جلوسه بجانب وزير خارجية اليمن
twitter.com/IsraelArabic
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على جلوسه إلى جانب وزير خارجية اليمن خالد اليماني في مؤتمر وارسو للسلام والأمن في الشرق الأوسط، قائلا إن إسرائيل "تصنع التاريخ".

ونشر نتنياهو على حسابه في "تويتر" خبرا أرفقه بصورة له بجانب اليماني وكتب فوقها بالعبرية: "نصنع التاريخ".

فيما نشر موقع "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية الصورة ذاتها، وكتب عليها: "وزير الخارجية اليمني خالد اليماني يجلس إلى جوار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في افتتاح مؤتمر وارسو".

وانطلق مؤتمر وارسو صباح اليوم بحضور ممثلين عن 60 دولة بينهم وزراء خارجية عشر دول عربية، وسيبحث المشاركون لمدة يومين "نشاطات إيران الإقليمية".

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وجلس نتنياهو بجوار اليماني، فيما روت وكالة أنباء "الأناضول" أن الوزير اليمني بادر بمناولة مكبر الصوت لنتنياهو خلال أعمال المؤتمر، وذلك بسبب تعطل مكبر الصوت الموجود أمام الأخير.

ونقلت الوكالة عن مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "رد مازحا (على اليماني) بشأن التعاون الجديد بين إسرائيل واليمن.. خطوة بخطوة".

 المصدر: وكالات

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