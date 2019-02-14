واقعة " تشرح الصدر" من داخل مؤتمر وارسو بين وزير الخارجية اليمني ونتنياهو

روت وكالة أنباء الأناضول أن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني بادر إلى إعارة مكبر الصوت لرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال أعمال مؤتمر وارسو، وذلك بسبب تعطل مكبر الصوت الموجود أمامه.

وقالت الوكالة إن تفاصيل هذه الواقعة، كشف عنها مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات في تغريدة من داخل غرفة الاجتماع، جاء فيها "لحظة تشرح القلب، لم يكن ميكروفون نتنياهو يعمل فقام وزير الخارجية اليمني بإعارته".

وقص المسؤول الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "رد مازحا بشأن التعاون الجديد بين إسرائيل واليمن.. خطوة بخطوة".

A lighthearted moment- @netanyahu microphone was not working so FM of Yemen loaned him his microphone. @Netenyahu joked about the new cooperation between Israel and Yemen. Step by step... 😁👍 #WarsawSummit — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) February 14, 2019

وتابع غرينبلات في هذا السياق قائلا: "من المذهل أن تكون جالسا على بعد مسافة صغيرة من وزراء خارجية اليمن، وقطر، وعمان، والإمارات، والبحرين ونتنياهو (آخرون في المنطقة هنا أيضا)، أجروا حديثا صريحا حول التحديات الإقليمية العديدة".

وأردف في لهجة متحمسة: "بقيادة الرئيس دونالد ترامب نمتلك الفرصة لحل هذه القضايا.. يجب علينا العمل على هذه التحديات المختلفة".

يذكر أن اليمن لا يرتبط بطبيعة الحال بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولم يسبق الحديث عن لقاءات إسرائيلية يمنية لا سرية ولا علنية.

وأشارت وكالة أنباء الأناضول إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نشر صورة لانطلاق مؤتمر "السلام والأمن في الشرق الأوسط" أمس في العاصمة البولندية وارسو، ظهر فيها نتنياهو على طاولة جلس إليها وزراء خارجية عرب.

وكان على رأس الطاولة نتنياهو، وإلى جانبه وزير الخارجية اليمني خالد اليماني ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وكالة الأنباء التركية قالت إن مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات اختتم تعليقه بالقول: "وكدليل على جدية هدفنا، أود أن أشير إلى العشاء التاريخي الذي حدث الليلة الماضية. كان القادة العرب والإسرائيليين في نفس الغرفة، يتشاركون وجبة، ويتبادلون وجهات النظر".

المصدر: الأناضول