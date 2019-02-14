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بومبيو لم يؤكد الاتفاق بشأن تفتيش دولي لمنشآت ذرية كورية شمالية

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بومبيو لم يؤكد الاتفاق بشأن تفتيش دولي لمنشآت ذرية كورية شمالية
Sputnik
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رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تأكيد التوصل إلى اتفاق بين بيونغ يانغ وواشنطن حول دخول مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآت نووية كورية شمالية.

وقال بومبيو خلال حديث لقناة PBS: "لا يمكنني اليوم تأكيد ذلك".

وأشار بومبيو إلى أن بلاده تأمل خلال القمة الثانية في هانوي يومي 27 و28 فبراير بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في تحقيق تقدم في مجال نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. 

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة The Korea Times نقلا عن مصدر كوري جنوبي مطلع إلى أن بيونغ يانغ مستعدة لاستقبال مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذ خطوات محددة نحو نزع السلاح النووي.

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وذكرت الصحيفة أنه تم خلال لقاء أمريكي كوري شمالي على مستوى الخبراء التوصل إلى اتفاق مبدئي يسمح للمفتشين الدوليين بدخول المنشآت النووية والصاروخية الكورية الشمالية للتحقق من تفكيكها.  

لمصدر: إنترفاكس

 

 

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