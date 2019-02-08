مواصلة المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قبيل قمة "ترامب - كيم" الثانية في فيتنام

أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن وبيونغ يانغ تخططان لعقد محادثات إضافية قبل قمة "ترامب - كيم" الثانية المزمع عقدها في فيتنام يومي 27 و 28 فبراير.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، بعد محادثات أجراها المبعوث الأمريكي الخاص لدى كوريا الشمالية ستيفن بيغان، مع نظيره الكوري الشمالي كيم هيوك-تشول، في بيونغ يانغ: "تم بحث تنفيذ التزامات الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب والزعيم كيم جونغ أون التي تم التوصل إليها خلال قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي الكامل، وتحويل العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وبناء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية​​​".

وتابع البيان أن المبعوثين الخاصين الأمريكي والكوري الشمالي اتفقا على عقد اجتماع مرة أخرى قبل انعقاد القمة الثانية" بين زعيمي الدولتين.

المصدر: سبوتنيك