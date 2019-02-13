مجلس الشيوخ الأمريكي يقدم مشروع قانون حول عقوبات جديدة ضد روسيا

قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون حول فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية والأزمة الأوكرانية.

ويقضي مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريان ليندسي غراهام وكوري غاردنر والديمقراطيون روبرت مينينديز وبين كاردين وجين شاهين، بفرض عقوبات على بنوك روسية "تدعم الجهود الروسية لتقويض المؤسسات الديمقراطية في دول أخرى"، على حد زعمهم.

كما ينص مشروع القانون على فرض عقوبات تستهدف الدين السيادي الروسي والاستثمارات الروسية في المشاريع المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال في الخارج.

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وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، يقضي مشروع القانون بفرض عقوبات على 24 فردا، وصفهم المشرعون الأمريكيون بـ "عملاء جهاز الأمن الفدرالي الروسي المتورطين في الهجوم بمضيق كيرتش"، في إشارة إلى حادث احتجاز حرس الحدود الروسي لـ 3 سفن أوكرانية وأفراد طواقمها بعد انتهاكها للحدود الروسية في نوفمبر الماضي، وذلك بالإضافة إلى عقوبات ضد قطاع صناعة السفن الروسي.

ومن الضروري مصادقة الكونغرس على مشروع القانون هذا وتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه حتى يصبح قانونا ساريا.

المصدر: وكالات