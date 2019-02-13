روسيا: التهديد بعقوبات أمريكية جديدة صار سياسة ثابتة لا تثير قلقنا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده ليست قلقة بشأن تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات جديدة ضد موسكو، لأن هذا صار دينها وديدنها.

وقال نيبينزيا اليوم الأربعاء،:"يتحدثون عن هذا الأمر طوال الوقت، بالحقيقة لا نتابع هذه القضية، لأنها أصبحت مسألة ثابتة في سياستهم، نحن لا نهتم لذلك".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نحن نعيش هذا الوضع منذ أربع سنوات".

وتحدثت صحيفة "فايننشال تايمز" في وقت سابق، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقتربان من فرض عقوبات جديدة ضد روسيا رداً على الحادث الذي وقع عند مضيق كيرتش في ديسمبر الماضي، عندما احتجزت القوات الروسية 3 سفن أوكرانية اخترقت المياه الإقليمية الروسية.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب، قد وقع في 3 أغسطس 2018، قانونا بفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، تم اعتماده قبل ذلك من قبل أعضاء الكونغرس الأمريكي وبأغلبية ساحقة بلغت 419 صوتا مقابل اعتراض 3 أصوات فقط.

وتشمل العقوبات جميع المشاريع الجديدة والتي تملك فيها الشركات الروسية المشمولة بالعقوبات 33 بالمئة، ويشير القانون إلى أن الولايات المتحدة تواصل معارضة بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2" المخصص لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا ودول أوروبا الغربية.

المصدر: نوفوستي