لحظة استهداف رئيس الجهاز الأمني للعبادي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالوا إنه للحظة استهداف العميد شريف اسماعيل الذي كان يتولى أمن تحركات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وكان مسؤول في جهاز الاستخبارات في سامراء، بشمال بغداد، أعلن الثلاثاء الماضي، أن العميد شريف إسماعيل قتل خلال مواجهات مع مسلحين حين كان متوجها من بغداد إلى محافظة نينوى، عشية زيارة محتملة للعبادي.

المصدر: وكالات