الصدر يرسل وفدا إلى سامراء لمعرفة ملابسات مقتل آمر في الجيش العراقي

أفاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بأن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أرسل وفدا إلى سامراء العراقية للوقوف على ملابسات مقتل آمر لواء في جيش العراق باشتباك مسلح في هذا القضاء.

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وقال المصدر في حديث لوكالة "السومرية نيوز"، إن "السيد مقتدى الصدر يرسل وفدا إلى سامراء للوقوف على ملابسات الحادث وضم الوفد الشيخ سامي المسعودي والسيد مهند الموسوي والشيخ صلاح العبيدي".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم عقد اجتماع في قيادات عمليات سامراء وتشكيل لجنة تقصي الحقائق للحادث".

وأكدت السلطات العراقية، أمس الثلاثاء، مقتل "آمر لواء 57 فرقة القوات الخاصة العميد شريف إسماعيل أثناء تأديته الواجب بعد إطلاق النار عليه من قبل عناصر غير منضبطة عند مدخل مدينة سامراء".

وأعلن مركز الإعلام الأمني، أن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أمر بفتح تحقيق فوري في هذه القضية.

من جانبها، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في جهاز الاستخبارات بسامراء أن العميد شريف إسماعيل كان متوجها من بغداد إلى محافظة نينوى عشية زيارة محتملة للعبادي.

وأشار المسؤول إلى حصول "مشادات كلامية مع المنتسبين لسرايا السلام"، وهو تنظيم مسلح تابع للصدر، ثم أكمل الموكب طريقه، ولدى وصوله إلى أحد مخارج سامراء، على بعد نحو مئة كيلومتر من بغداد، "حصلت مواجهات بين سرايا السلام والمرافقين للعميد".

وأضاف المتحدث أن المواجهات أدت إلى "استشهاد العميد وإصابة منتسبين، وتم نقلهم إلى محافظة بغداد".

ولم يصدر مكتب الصدر حتى الآن أي تعليق رسمي على مقتل إسماعيل.

ويأتي الحادث قبل شهرين من انتخابات تشريعية، يأمل العبادي في أن تبقيه في رئاسة الحكومة، لاسيما بعد إعلانه الانتصار على "داعش" نهاية العام الماضي.

المصدر: السومرية نيوز + أ ف ب

رفعت سليمان