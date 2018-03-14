مقتل رئيس الجهاز الأمني لرئيس الوزراء العراقي

قتل عميد في القوات الخاصة العراقية يتولى أمن تحركات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، خلال مواجهات مع مقاتلين.

وأعلن مسؤول في جهاز الاستخبارات في سامراء، بشمال بغداد، أمس الثلاثاء، أن العميد شريف إسماعيل كان متوجها من بغداد إلى محافظة نينوى، عشية زيارة محتملة للعبادي.

وأشار المسؤول إلى حصول "مشادات كلامية مع المنتسبين لسرايا السلام"، وهو تنظيم مسلح تابع للزعيم مقتدى الصدر، ثم أكمل الموكب طريقه، ولدى وصوله إلى أحد مخارج سامراء، على بعد نحو مئة كيلومتر من بغداد، "حصلت مواجهات بين سرايا السلام والمرافقين للعميد".

وأضاف المتحدث، أن المواجهات أدت إلى "استشهاد العميد وإصابة منتسبين، وتم نقلهم إلى محافظة بغداد".

ويأتي ذلك قبل شهرين من انتخابات تشريعية، يأمل العبادي في أن تبقيه في رئاسة الحكومة، لاسيما بعد إعلانه الانتصار على "داعش" نهاية العام الماضي.

في غضون ذلك، أعلن مركز الإعلام الأمني، أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمر بفتح تحقيق فوري، في حادث مقتل آمر لواء بمدخل مدينة سامراء.

وقال المركز في بيان له إن: "القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي يأمر بفتح تحقيق فوري في حادث استشهاد آمر لواء 57 فرقة القوات الخاصة العميد شريف إسماعيل أثناء تأديته الواجب بعد إطلاق النار عليه من قبل عناصر غير منضبطة في السيطرات عند مدخل مدينة سامراء".

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا