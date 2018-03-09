شاهد.. خروج دفعة من المدنيين من عربين في الغوطة الشرقية

وثقت الكاميرا خروج مجموعة من المدنيين من مدينة عربين في غوطة دمشق الشرقية، بعد أن علموا بفتح ممر إنساني للخروج من منطقة المواجهات العسكرية بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة.

وقال أحد الفارين من جحيم الغوطة الشرقية إن المدنيين لم يكونوا يعلمون أن الجيش السوري وصل إلى أطراف مدينة عربين، مشيرا إلى أن مئات العائلات موجودة في أقبية الأبنية.

المصدر: RT