إجلاء عشرات المدنيين من الغوطة الشرقية.. ومسلحون يخرجون باتجاه إدلب

خرج عشرات المدنيين من الغوطة الشرقية اليوم الجمعة، فيما قرر 13 مسلحا تابعا للمجموعات المسلحة المتواجدة في الغوطة الشرقية الخروج مع عائلاتهم عبر معبر مخيم الوافدين.

وقالت مراسلة "RT" في دمشق إن مسلحين سيخرجون من الغوطة الشرقية عبر معبر مخيم الوافدين إلى إدلب، مضيفة أنه تم تمديد ساعات الهدنة لهذا اليوم.

وأضافت المراسلة أن الخروج سيكون من مزارع دوما إلى نقطة الكشف الأولي وصولا إلى معبر مخيم الوافدين ومن بعدها إلى الشمال السوري (إدلب).

هذا ودخلت قافلة مساعدات إنسانية تتكون من 13 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية، إلى الغوطة الرشقية، متجهة إلى دوما ضمن الأراضي التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في موقعها على "تويتر" إن الشاحنات تحمل 2400 سلة غذائية تكفي 12000 شخص، بالإضافة إلى 3240 كيس طحين.

#عاجل يدخل الأن فريقنا مع #الهلال_الأحمر_العربي_السوري و #الأمم_المتحدة إلى #دوما في #الغوطة_الشرقية لإيصال باقي المساعدات التي لم يتم تسليمها خلال القافلة الماضية في 5 آذار/ مارس. تحتوي الشاحنات على 2400 سلة غذائية تكفي 12000 شخص بالإضافة إلى 3240 كيس طحين.

#سورية — اللجنة الدولية (@ICRC_ar) March 9, 2018

على صعيد متصل أفاد نشطاء بأنه لم تقع ضربات جوية على الغوطة هذه الليلة، وذلك للمرة الأولى منذ عشرة أيام.

في هذه الأثناء أعلنت وسائل إعلام سورية أن الجيش السوري يواصل تقدمه في الغوطة الشرقية، وأنه تمكن من استعادة السيطرة على بلدة بيت سوى في الغوطة الشرقية.

وذكرت المصادر ذاتها أن قوات الجيش تتقدم على عدة محاور أهمها بيت سوى ومسرابا، وصولا إلى المشارف الجنوبية لبلدة مديرة.

المصدر: وكالات

نادر همامي