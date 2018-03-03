فيديو نادر لضابط مصري يدرب قوات الصاعقة قبل استشهاده

عرض الإعلامي المصري حمدي رزق خلال برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، فيديو نادرا للرائد أحمد منسي أثناء تدريبات قوات الصاعقة في سيناء قبل استشهاده.

وردد منسي وسط جنوده قبل أن يستشهد، نشيدا عن الصاعقة المصرية، هذه بعض كلماته: "أدي الصاعقة هي دي حياتنا..قبلها كنا في وسط الزحمة ودلوقتي بيسمعوا حكايتنا..الصاعقة اتعملت للرجالة حد ضعيف وسطنا دي محالة هنطلعه علطول من بينا".

المصدر: "صدى البلد"