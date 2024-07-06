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    تاريخ النشر: 06.07.2024 | 20:51 GMT

    جنود روس يشاركون في عرض عسكري بمناسبة عيد الاستقلال في فنزويلا

    شاركت أطقم سفن الأسطول الشمالي الروسي في العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ213 لعيد استقلال فنزويلا يوم الجمعة بحضور الرئيس نيكولاس مادورو.

    وقال قائد العرض العسكري الأميرال خوسيه رافائيل هيرنانديز: "يرافقنا 46 عسكريا من روسيا، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والإنسانية والتكاملية والأخوية بين دولتين محبتين للسلام".

    ورحب نيكولاس مادورو بالبحارة الروس شخصيا، ونزل إليهم أثناء التشكيل. كما شارك في العرض أكثر من 15 ألف عسكري من القوات المسلحة الوطنية الفنزويلية.

    وسبق أن رست سفينتان تابعتان للبحرية الروسية في ميناء لاغويرا بالقرب من العاصمة الفنزويلية كاراكاس، بعد التدريبات في المحيط الأطلسي.

    المصدر: AP + وكالات

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