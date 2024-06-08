مشاهد من لقاء الإسرائيليين المحررين عائلاتهم في مستشفى شيبا

التقى المحتجزون الإسرائيليون المحررون بعائلاتهم بعد ثمانية أشهر في الأسر، في مستشفى شيبا الطبي بعد عملية للجيش الإسرائيلي في النصيرات.

وأظهرت لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي لقاء المحررين الأربعة بذويهم داخل المستشفى إلى جانب تبادلهم الحديث مع أفراد الطاقم الطبي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في بيان له، أنه نفذ عملية معقدة في النصيرات تمكن خلالها من "إنقاذ وتحرير أربعة من المختطفين المحتجزين لدى حماس في غزة بعد 246 يوما أمضوها في أسر حماس".

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان، أن حصيلة قتلى الهجوم الإسرائيلي على النصيرات الذي أدى لتحرير المحتجزين ارتفعت إلى أكثر من 200 شخص وأكثر من 400 جريح كانوا قد وصلوا إلى مستشفيين اثنين، هما مستشفى العودة بالنصيرات، ومستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

المصدر: رابتلي