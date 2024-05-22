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نبيه بري يصل إلى طهران للمشاركة في تشييع رئيسي

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نبيه بري يصل إلى طهران للمشاركة في تشييع رئيسي
نبيه بري
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وصل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ، اليوم الأربعاء، إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل آية الله ابراهيم رئيسي ورفاقه.

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وغادر بري على رأس وفد إلى العاصمة الإيرانية "لتقديم واجب التعزية بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير اللهيان ورفاقهما الذين قضوا جراء حادث تحطم المروحية التي كانوا على متنها في محافظة أذربيجان الشرقية".

وشهدت مدن تبريز وطهران وقم أمس الثلاثاء، مراسم تشييع شعبية ورسمية للرئيس الراحل  ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، قبل أن يواروا الثرى.

المصدر: RT

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مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز