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فولودين يصل إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل

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وصل رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إلى طهران اليوم الأربعاء للمشاركة في مراسم جنازة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

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مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز