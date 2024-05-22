فولودين يصل إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل

تاريخ النشر:22.05.2024 | 10:23 GMT |
آخر تحديث:22.05.2024 | 10:56 GMT | فيديوهات
وصل رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إلى طهران اليوم الأربعاء للمشاركة في مراسم جنازة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن "الشعب الإيراني أصبح بوضع أفضل بعد موت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".
كشف رئيس مكتب الرئاسة في إيران غلام حسین إسماعیلي، تفاصیل جديدة حول حادث تحطم المروحیة التي كانت تقل الرئيس إبراهیم رئيسي والوفد المرافق له، الأحد الماضي في أذربيجان الشرقية.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه غير متأكد ما إذا كانت إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات مقابل إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية، وخاصة على مسار إقامة دولة فلسطينية.
كشف مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنه تعرض للتهديد بسبب طلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
قال وزير خارجية النرويج إسبن إيدي يوم الثلاثاء إنهم ملزمون باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار النرويج بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية.
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن وزير الدفاع يوآف غالانت أعلن إلغاء "قانون فك الارتباط" بالكامل في شمال الضفة الغربية، فماذا يعني هذا القرار؟
تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع مشاهد ظهرت خلال اتصال مرئي بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا.
ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى خطة لتواجد عسكري طويل الأمد في قطاع غزة لضمان "تجريده المستدام من السلاح" بعد هزيمة حركة "حماس"، متحدثا عن مشاركة مصر في المفاوضات.
ذكرت صحيفة "حريت" التركية أن أنقرة شاركت طهران كل البيانات حول عمليات البحث المتعلقة بتحطم مروحية الرئيس الإيراني، وأنها مهتمة الآن بتلقي إجابات على عدد من الأسئلة العالقة بشأنها.
يشارك أكثر من 40 وفدا أجنبيا رفيع المستوى في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان ورفاقهما في طهران.
أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي منزل والدة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.
كشف تسريب صوتي، تورط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الأسبق، ونادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم حاليا، في عملية فساد وفضيحة مدوية تتعلق باقتطاع بعض الأموال بشكل سري.
حذر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، من الميناء الأمريكي العائم في قطاع غزة.
كشفت معلومات جديدة سيناريو الاتصال الأخير بين مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومكتبه.
أعلنت 3 دول أوروبية اليوم الأربعاء قرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة أثارت استياء تل أبيب وترحيب فلسطين.
قاطع متظاهرون غاضبون من سياسة البيت الأبيض فيما يتعلق بقطاع غزة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ 4 مرات متتالية.
أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية في بيان لها، تشخيص عقيلة الرئيس السوري، السيدة أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد (AML).
أعلن رئيس البرلمان الأرمني آلان سيمونيان أنه قبل تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، كانت يريفان تجري تحضيرات لاستقباله في زيارة رسمية.
شهد اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب في مصر، طرح تساؤلات عن سر غلق عمر أفندي الشركة الحكومية المصرية وسلسلة المتاجر التابعة للشركة منذ 1856.
قال مصدر مصرى رفيع المستوى، إن بعض الأطراف تقوم بممارسة لعبة توالي الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم بهدف التهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة.
نشرت هيئة البث الإسرائيلي تسريبات جديدة منسوبة لوزير الدفاع يوآف غالانت، حول العلاقات مع واشنطن وتوقعاته بخصوص "اليوم التالي" في قطاع غزة والدولة الفلسطينية.
كشف يورام حمو نائب سابق بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي الذي استقال من منصبه كنائب لتساحي هنغبي، عن وثيقة تحذر الجيش الإسرائيلي من أن مواصلة الحرب بنهجها الحالي لن تحقق شيئا".
قال موقع "القاهرة 24" إن عددا كبيرا من المصريين في مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية وقعوا ضحايا لمستريح جديد استغل ثقة الناس كونه تاجرا كبيرا ومعروفا بالمدينة.
ماذا يعني بقاء زيلينسكي في منصبه رغم انتهاء فترته الرئاسية؟ حول ذلك، كتب أندريه ريزتشيكوف، في "فزغلياد":
شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن الحرب الذي تشنها إسرائيل في قطاع غزة "ليست إبادة جماعية".
أعلنت عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى "حماس" أنهم قرروا نشر فيديو اختطاف الجنديات المراقبات في قاعدة "ناحال عوز" كما سجلته كاميرات "حماس" الليلة الساعة 18:00.
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن إلغاء "قانون فك الارتباط" بالكامل في شمال الضفة الغربية.
تساءل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بسخرية، عن الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في "الدفاع عن الديمقراطية" المفترض في أوكرانيا بعد انتهاء فترة ولاية فلاديمير زيلينسكي.
أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر مطلعة بأن الإدارة الأمريكية تخشى أن تتهمها السلطات الإيرانية، بالتورط مع إسرائيل في تدبير حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
مع إعلان كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا اليوم الأربعاء الاعتراف بدولة فلسطين يرتفع عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعترفة بفلسطين إلى 12 من أصل 27 دولة.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يتقدم الجيش الروسي على مختلف المحاور ويحبط محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الاتهامات الموجهة ضد روسيا بالتورط في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو هي اتهامات جنونية.
أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره اليوم الأربعاء أن بلاده ستعرف بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو الحالي رغم التحذيرات الإسرائيلية.
علق الإعلامي المصري هاني حتحوت على حادث اصطدام أحد الأشخاص أثناء ملاحقة أفراد الأمن له بالفتاة التي كانت تحمل كأس الكونفيدرالية وحالة الفوضى بعد فوز الزمالك على نهضة بركان المغربي.
أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، بيانا حول أسباب حضور الطائرة المسيرة التركية في عملية البحث عن مروحية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي وفشلها في هذه العملية.
انطلقت مراسم تأبين الرئيس الإيراني الراحل ابراهيم رئيسي ورفاقه الذين كانوا معه في المروحية التي تحطمت، وذلك في قاعة المؤتمرات بالعاصمة طهران بحضور قادة وممثلي عدد من الدول.
أعلنت مارتينا سيرنا محامية يوراي تسينتولا الذي أطلق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو في 15 مايو أنها لن تدافع عنه أمام المحكمة.
اعتذر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لشعب بلاده عن تاريخ إصابة عدد كبير من المرضى بفيروس نقص المناعة البشرية HIV وفيروس التهاب الكبد الوبائي سي من خلال عمليات نقل الدم.
دعت الولايات المتحدة الثلاثاء إسرائيل إلى التراجع عن قرار وقف خدمة البث المباشر لوكالة "أسوشيتد برس" بعد منعها من تغطية الأحداث في غزة.
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة تلقت طلبا من إيران للمساعدة فيما يتعلق بحادثة تحطم المروحية الرئاسية لكن واشنطن لم تتمكن من تقديمها.
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين، اعتبارا من 28 مايو الحالي.
أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي يوم الثلاثاء أن تل أبيب لن توقف الحرب في غزة بسبب قرارات محكمة الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين إسرائيليين.
وصف الخبير العسكري الاستراتيجي المصري اللواء محمد عبد الواحد، حديث الجنرال المتقاعد الإسرائيلي إيلى ديكال والذى زعم فيه أن الجيش المصري يستعد للحرب مع إسرائيل بأنه حديث هراء.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، بدء المرحلة الأولى من التدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.
انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قرار حكومة بنيامين نتنياهو مصادرة أجهزة وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إنه من الصعب أن يصدق أن دبلوماسيا بمستوى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يمكن أن يسمح لنفسه بالابتهاج بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
نشر "حزب الله" اللبناني مساء الثلاثاء مشاهد من استهداف نقطة استقرار وتموضع لجنود الجيش الإسرائيلي داخل موقع رويسة القرن في مزارع شبعا عند الحدود الجنوبية للبنان.
اعتبرت الخارجية الأمريكية أنه من حق المحكمة الجنائية الدولية أن تلاحق روسيا، ولكن لا يمكنها أن تلاحق إسرائيل.
شهدت مراسم تتويج نادي الزمالك المصري بكأس الكونفيدرالية الإفريقية فوضى كبيرة، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي (1-0)، مساء الأحد الماضي، ما أثار حفيظة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
كشفت صور الأقمار الصناعية عن تقدم كبير في متنزه "أكوارابيا"، وهو مشروع ترفيهي ضخم يتم بناؤه في العاصمة السعودية الرياض، كجزء من مشاريع رؤية المملكة.
سلسلة حوادث مثيرة للشك، وقعت في أيار/مايو الجاري. فهل هناك جهة معينة تقف وراءها؟ حول ذلك، كتب سيرغي ميركين، في "أوراسيا ديلي":
نفذت السلطات السعودية، أمس الثلاثاء، حكم القتل بأحد الجناة على ارتكابه جريمة مهددة للأمن الوطني.
أثار فيديو دعائي لحملة المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب فضيحة في الولايات المتحدة، حيث تضمن إشارة إلى إقامة "الرايخ الموحد" في البلاد في حال فوز ترامب.
نشر مراسل قناة "روسيا-1" بواشنطن فالنتين بوغدانوف صورا عرضت أثناء محاكمة السيناتور عن الحزب الديمقراطي الأمريكي بوب مينينديز، المتهم بالمتجارة بنفوذه لصالح رجلي أعمال مصري ولبناني.
قررت اللجنة القانونية لمجلس النواب، معاقبة عضو البرلمان الروماني دان فالتشيانو بسبب الشجار الذي بدأه مباشرة في قاعة البرلمان، بقطع نصف مرتبه لمدة 6 أشهر.
اعتبر رئيس الحكومة البولندية دونالد توسك أن الرئيس البولندي أندريه دودا تجاوز الحدود بمقارنة رئيس بولندا الأسبق ليخ كاتشينسكي، الذي قتل بحادث تحطم طائرة، برئيس إيران إبراهيم رئيسي.
نشرت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي مقالا توضيحيا كشفت من خلاله 5 حقائق عن المحكمة الجنائية الدولية بالإضافة إلى أوجه الاختلاف بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
بدأت يوم الثلاثاء مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني ومرافقيه من مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية حيث سقطت المروحية التي كانت تقلهم ما أسفر عن مصرع كل ركابها.
أشار السفير الإيراني في بيلاروس رضا صانعي إلى أن السبب وراء الهبوط الصعب لمروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كان سوء الأحوال الجوية.
قال المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو تظهر أن النخب الليبرالية الشمولية الغربية تتجه نحو الإرهاب السياسي المفتوح.
احتفت وزارة الداخلية السعودية، أمس الثلاثاء، بتخريج عشرات المجندات وتأهيلهن للانضمام إلى جهاز "الأمن العام".
يشير الدكتور بافل نيزين أخصائي أمراض الجهاز البولي، إلى أن الدخول المتكرر إلى المرحاض ليلا هو من الأعراض المثيرة للقلق بالنسبة للرجال.
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم حول انتشار السرقات في مطار القاهرة الدولي، رغم التشديدات الأمنية المكثفة.
وصل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ورفاقه.
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن سبب تحطم المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومن معه، كان عطلا فنيا طارئا.
نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية يوم الثلاثاء تقريرا عن عملية أطلقها الجيش الإسرائيلي لابتزاز سكان قطاع غزة، حيث هدد بنشر صور أشخاص زعم أنهم كانوا يتعاونون مع حماس ويبلغون عن جيرانهم.
رجح زعيم حزب "الوطن" التركي دوغو بيرينجيك احتمالية أن يكون حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ناجما عن عمل تخريبي.
أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس رسميا اعتراف بلاده بدولة فلسطين
تفقد وزير النقل المصري كامل الوزير مركز اختبارات القطارات الخاص بشركة سيمنز الألمانية لعمل اختبارات القيادة لأول قطار كهربائي سريع ( فيلارو) يتم إنتاجه لمصر.
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بأن 10 ألوية تابعة للجيش تقاتل في قطاع غزة حاليا، في ذروة غير مسبوقة منذ مطلع العام الجاري.
استدعت إسرائيل الأربعاء سفيريها في إيرلندا والنرويج "لإجراء مشاورات طارئة" بعد تحرك هذين البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين، محذرة إسبانيا من اتخاذ خطوة مماثلة.
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش الإسرائيلي، يوسع نشاطاته في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث تقدمت قواته على طول "محور فيلادلفيا" المحاذي للحدود المصرية.
الخبيرة راواندي فاداي: المجتمع الإيراني يبحث عن مؤشرات على يد إسرائيلية أو أميركية في مقتل رئيسي. حول ذلك، كتبت أناستاسيا كوليكوفا، في "فزغلياد":
ترأس ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء جلسة لمجلس الوزراء في جدة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها حررت بلدة كليشييفكا في دونيتسك، فيما بلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 1330 جنديا خلال آخر 24 ساعة.
ذكرت وسائل إعلام عالمية نقلا عن مصادر، أن إيرلندا وإسبانيا والنروج تعتزم الاعتراف بفلسطين كدولة، بالإضافة إلى دولة أوروبية أخرى.
أكد الخبير العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس أن معركة دونباس ستنتهي بمجرد سيطرة روسيا على المدينة الرئيسية في المنطقة وهي سلافيانسك مشيرا إلى التقدم الروسي الواضح على قوات كييف.
أفادت تقارير طبية أن قطة تسببت في نقل بكتيريا إلى فتاة مراهقة مسببة لها عدوى خطيرة ونادرة في العظام.
صلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم الأربعاء، في جامعة طهران، على جثمان الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي والوفد الذي كان برفقته عندما سقطت مروحيتهم شمال غرب البلاد.
أكد المحلل السياسي الأوكراني كونستانتين بوندارينكو أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حذر أوكرانيا بشكل مبطن من أن المساعدة العسكرية الأمريكية قد تتوقف.
أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الثلاثاء، إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض ابيضاض الدم المعروف بـ"لوكيميا".
أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية سامح شكري توجه صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة الإيرانية طهران.
طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، "برد صهيوني" على اعتراف كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا بدولة فلسطين، داعيا إلى بناء مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بها.
اتهم الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي الدول الغربية بالرغبة في الحفاظ على العلاقات مع روسيا وعدم قطعها
أفادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأربعاء، بأن قصفا أمريكيا بريطانيا استهدف مطار الحديدة الدولي في غرب اليمن.
واصلت الصادرات السلعية المصرية ارتفاعها للشهر الرابع على التوالي، لتصل إلى نحو 12 مليارا و912 مليون دولار، خلال 4 أشهر الأولى من عام 2024.
يعتبر الخبز أحد الأطعمة الأكثر شعبية في العالم، فهو ليس طعاما مغذيا فقط وبأسعار معقولة، ولكنه صحي أيضا. ومع ذلك، هناك بعض الحقائق عنه يجب على الجميع معرفتها.
اعتبر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي اليوم الثلاثاء أن سحب مدريد سفيرتها من بوينس آيرس على خلفية تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل والتي مست بشخصية سياسية بارزة بأنه "قرار سخيف".
أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن الحزب الجمهوري يعتقد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى إلى "تمويل أنشطة غير واضحة وغير مؤكدة للقوات الكينية في هايتي دون موافقة الكونغرس.
اعتبر مؤسسة شركة "بلاك ووتر" العسكرية الخاصة الأمريكية إريك برينس أن توريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا لن تغير الوضع في ميدان القتال وأن القوات الأوكرانية ستواجه وضعا صعبا قريبا.
تحدث الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن مخطط إثيوبيي في مياه النيل، وإصرارها على أن تعطي مصر معدلا أقل من إجمالي موارد النيل رغم حقوق القاهرة.
أكد مصدر مصري مطلع، الثلاثاء، أن احترام مصر لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية.
اكتشف علماء من جامعة روفيرا إي فيرجيلي الإسبانية أن تناول الأطفال أطعمة فائقة المعالجة يزيد من خطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.
يشهد نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم 2024، مواجهة تاريخية ومثيرة، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أفيفا" بالعاصمة الإيرلندية دبلن، بين أتالانتا الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني.
أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن مراسم تشييع جثمان وزير الخارجية الإيراني الراحل حسين أمير عبد اللهيان ستجري يوم الخميس.
حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، على توجيه رسالة لزميله السابق الألماني توني كروس، نجم فريق ريال مدريد، الذي أعلن اعتزاله عقب "يورو 2024".
اشتبكت شرطة اليونان ومحتجين بشأن محاكمة تسعة مصريين متهمين بغرق سفينة الهجرة مما أدى إلى مصرع مئات المهاجرين.
من الذي يشحن الأوروبيين بالحقد والكراهية والاستعداد للقتل؟ حول ذلك، نشرت "أوراسيا ديلي" المقال التالي:
اعتبرت صحيفة "سوهو" الصينية أن تصريحات بريطانيا حول حق أوكرانيا في استخدام أسلحتها لضرب روسيا تحولت إلى "إنذار نهائي" للندن من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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