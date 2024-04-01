مشاهد جديدة من حريق هائل في سوق بمدينة دهوك العراقية

نقلت "أسوشيتد برس" مقاطع فيديو من مدينة دهوك في شمال العراق حيث شب حريق هائل في السوق الرئيسي وألحق أضرارا لأكثر من 100 متجر فيها.

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المصدر: أ.ب.