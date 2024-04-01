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الجيش الإسرائيلي يعلن عن خطط عسكرية في الشمال بعد قصف قنصلية إيران في دمشق

مشاهد جديدة من حريق هائل في سوق بمدينة دهوك العراقية

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نقلت "أسوشيتد برس" مقاطع فيديو من مدينة دهوك في شمال العراق حيث شب حريق هائل في السوق الرئيسي وألحق أضرارا لأكثر من 100 متجر فيها.

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العراق.. حريق هائل يباغت دهوك فجرا ويلتهم أحد أسواقها! (صور+ فيديو)
العراق.. حريق هائل يباغت دهوك فجرا ويلتهم أحد أسواقها! (صور+ فيديو)

المصدر: أ.ب.

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