مشاهد جديدة من حريق هائل في سوق بمدينة دهوك العراقية

تاريخ النشر:01.04.2024 | 16:50 GMT | فيديوهات
نقلت "أسوشيتد برس" مقاطع فيديو من مدينة دهوك في شمال العراق حيث شب حريق هائل في السوق الرئيسي وألحق أضرارا لأكثر من 100 متجر فيها.
المصدر: أ.ب.
أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فجر اليوم الاثنين، أنه خضع لعملية جراحية "ناجحة" لعلاج فتق، وأشار مكتبه إلى أن رئيس الوزراء بصحة جيدة واجتمع بعائلته.
أعلنت نجمة داوود الحمراء "الإسعاف الإسرائيلي" مساء اليوم الأحد، إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة في عملية طعن في مركز تجاري في شارع غان يفني شرقي مدينة أسدود.
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الاثنين، أن طائرة مسيرة انتحارية أصابت القاعدة العسكرية البحرية في مدينة إيلات جنوبي البلاد، بعد اعتراض طائرة مسيرة في سماء المدينة.
أعلنت غرف العمليات المركزية في المحافظات المصرية عن تأثر العديد من المناطق بظاهرة جوية تستمر لمدة 5 أيام، بالتزامن مع آخر أيام رمضان، وسط تحذيرات للمواطنين.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد، أن موسكو طالبت كييف باعتقال وتسليم جميع المتورطين في الهجمات الإرهابية ضد روسيا، بما في ذلك رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي ماليوك.
كشفت مصادر لوكالة "سبوتنيك" أن أحد منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي كان على صلة بدواعش طاجيك وأفغان في تركيا، وأن الأمن التركي اعتقل 40 مشبوها بعد استجواب الأمن الروسي له.
يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا الاثنين لعملية جراحية جراء إصابته "بالفتاق"، وفقا لبيان صادر عن مكتبه..
أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات البلدية التركية، خسارة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أنقرة واسطنبول.
أظهرت لقطات فيديو بالفيديو لحظة هروب إسرائيليين جراء الهجوم على إيلات فجر اليوم الاثنين.
نشرت وكالة "نوفوستي" الروسية مقابلة أجرتها مع والدي الإرهابي داليرجون ميرزويف في مسقط رأسه على بعد 35 كم من دوشنبيه عاصمة طاجيكستان.
أثارت فضيحة نهب مقتنيات غرفة الصحفيين على متن طائرة الرئيس الأمريكي ضجة في واشنطن.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف شنّ هجمات مضادة، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
نشرت الشرطة الإسرائيلية فيديو لاعتقال صباح عبد السلام هنية شقيقة القيادي في حركة "حماس" إسماعيل هنية بمنزلها في بلدة تل السبع في النقب.
قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مؤخرا بزيارة ميدانية تفقدية لإحدى الشركات المتخصصة في إنتاج ذخائر "يوم القيامة" في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية.
هدد أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحرق إسرائيل إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل تؤدي إلى الإفراج عن أبنائهم.
بعد انقضاء مهلة 12 شهرا التي حددها الرئيس الفرنسي شارل ديغول لانسحاب قواعد وقوات الناتو، أخلت الولايات المتحدة 29 قاعدة وسحبت 33 ألف جندي من فرنسا في 1 أبريل عام 1967.
أكدت الخبيرة الاقتصادية التركية سيلفا ديميرالب أن سبب فشل الائتلاف الحاكم في انتخابات رؤساء البلديات التركية هو الأزمة الاقتصادية في البلاد، والتي دفعت فاتورتها الحكومة.
نفى رئيس شعبة البن حسن فوزي، الأخبار التي انتشرت مؤخرا حول استهلاك المصريين لـ70 ألف طن من البسلة ونوى البلح باعتبارها بُنّاً خلال العام 2023.
كشفت الكلية الملكية لطب الطوارئ أن أكثر من 250 مريضا ماتوا أسبوعيا في إنجلترا العام الماضي بسبب طول انتظارهم بأقسام الطوارئ، رغم قبول إدخالهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين شقيقة القيادي في حركة "حماس" إسماعيل هنية، "للاشتباه في تواصلها مع عناصر "حماس" والتحريض على ارتكاب عمل إرهابي في إسرائيل".
قال يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة "مصر للطيران" إن الشركة تعاقدت على بيع 12 طائرة من "إيرباصA220-300".
أفادت القناة 12 العبرية يوم الجمعة أن نجل نتنياهو، يائير، يتمتع بحماية أمنية مكلفة في الولايات المتحدة لا يبدو أنه يحق له الحصول عليها.
نشرت رئيسة تحرير قناة "RT" ومجموعة "روسيا سيفودنيا" مارغريتا سيمونيان مقطع فيديو لمجموعة من المقاتلين يحكي حقيقة المحاولة لشن هجوم على مقاطعة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا.
أفادت تقارير مركز العمليات المركزية التابع لهيئة الأمن الفيدرالية الروسية بأن المسلحين المحتجزين في داغستان قاموا بتمويل إرهابيي عملية "كروكوس" الإرهابية وتزويدهم بالسلاح.
نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد للغارة التي استهدفت سيارة في بلدة كونين جنوبي لبنان، معلنا اغتياله "قائدا مهما في وحدة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لقوات الرضوان في حزب الله".
كشفت وثائق جديدة نقلتها صحف بريطانية عن أرباح النجم المصري محمد صلاح بعيدا عن كرة القدم، والتي يجنيها من خلال شركته التجارية.
فجرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بالكشف عن مصدر الكفالة التي تم دفعها لإطلاق سراح البرازيلي داني ألفيش.
أفاد مراسلنا مساء اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات متتالية في محيط منطقة الديماس بريف العاصمة السورية دمشق، يُرجح أنها ناجمة عن اعتداء إسرائيلي على عدد من النقاط في محيط المنطقة.
أفاد مراسلنا في سوريا اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات قوية في دمشق، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عدوان إسرائيلي على محيط العاصمة السورية.
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن عملية مجمع الشفاء الطبي غربي غزة التي أعلن استكمالها الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، كانت أقوى ضربة موجهة لحركة "حماس" منذ 7 أكتوبر.
أعلن رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي مايك تيرنر، أن الإدارة الأمريكية تقترب من اتخاذ قرار بنقل صواريخ ATACMS الباليستية التكتيكية إلى أوكرانيا.
ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأحد، كلمة كانت أشبه بالإقرار بخسارة الانتخابات المحلية، أمام تجمع جماهيري عند مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة التركية أنقرة.
خرج فريقا مانشستر سيتي وأرسنال بتعادل سلبي بطعم الهزيمة للطرفين، من المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
أفادت مصادر إيرانية اليوم الاثنين، بأن القصف على القنصلية الإيرانية في دمشق، أسفر عن مقتل جنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.
أظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة حجم الدمار جراء استهداف مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية لدى دمشق في سوريا.
هدد رئيس جهاز المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، بشن هجمات إرهابية وتخريبية على السكك الحديد الروسية.
أكدت السلطة الفلسطينية في رام الله في بيان أصدرته مساء الأحد أن إعلان وزارة الداخلية في غزة، بإرسال عناصر مخابرات إلى غزة "لا أساس له من الصحة".
أفادت مراسلة RT فجر اليوم الاثنين، بسماع دوي 4 انفجارات في سماء مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر، وانطلاق صفارات الإنذار في المدينة وضواحيها خشية تسلل طائرات مسيرة.
أكدت الحكومة المصرية أن مشروع محطة الضبعة النووية الذي تنفذه شركة "روساتوم" الروسية يعد عنصرا مهمّا في استراتيجية التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030، وأنه حلم طال انتظاره.
أثار خبر إصابة الداعية الإماراتي وسيم يوسف بنوع "نادر" من السرطانات، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فما هو سرطان "الساركوما".
وبخ رئيس جمهورية غويانا محمد عرفان علي مذيع هيئة الإذاعة البريطانية بعد أن سأله الأخير عن انبعاثات الكربون في بلاده منذ اكتشاف النفط، قائلا إن "الذين دمروا البيئة يشككون في بلادي".
أشار مصدر في قوات "المركز" الروسية إلى أن فحص مدرعة Marder ألمانية تم اغتنامها في دونيتسك، أظهر أنها لا تصلح للقتال في سهول أوكرانيا، وغير قادرة على اجتياز المناطق الموحلة والوعرة.
بعد أقل من شهرين من زيارة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي لإسرائيل وإعلان نيته نقل سفارة بلاده من هرتسليا الى القدس، جمدت بوينس آيرس هذه الخطوة.
عرض رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف فيديو يوثق زيارة قام بها الأمير الأردني هاشم بن الحسين، أصغر الأبناء الذكور لملك الأردن الراحل الحسين بن طلال إلى الجمهورية.
كشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، وفق النتائج غير النهائية، عن فوز حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة التركية) في 35 بلدية، وحزب العدالة والتنمية الحاكم في 24 بلدية.
أفاد مصدر عسكري سوري اليوم الاثنين بمقتل وإصابة كل من كان بداخل مبنى القنصلية الإيرانية لدى دمشق الذي استهدفه الطيران الإسرائيلي.
يواصل جهاز محميات البحر الأحمر في مصر، عمليات المسح البحري بعد تداول عدد من الغطاسين فيديوهات لظهور قرش من فصيلة ماكو الخطير، أمام منطقة الجونة وأبو منقار.
حقق فريق ليفربول فوزا ثمينا وصعبا على ضيفه "العنيد" برايتون (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم السبت، على أنه يجب على القوى الرادعة أن تفرض على إسرائيل الامتثال للقرارات الأممية وقرارات مجلس الأمن الدولي.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض رجل أمريكي للضرب عقب حمله لافتة تدعو لإبادة الفلسطينيين في قطاع غزة بالسلاح النووي.
سجل المصري محمد صلاح هدفا ساعد ليفربول بالفوز على منافسه برايتون أند هوف ألبيون 2-1، في مواجهة أقيمت على ملعب "أنفيلد" الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
كشفت مصادر لـRT تفاصيل تقديم الحكومة المصرية استقالتها عقب أداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة جديدة.
خرج عشرات آلاف الإسرائيليين في تظاهرات ضخمة ضد حكومة بنيامين نتنياهو تطالب بإقالته بعد فشله في إنجاز صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس.
نشر مركز العمليات المركزية التابع لهيئة الأمن الفيدرالية الروسية فيديو للحظة اعتقال مسلحين في داغستان شاركوا بتمويل إرهابيي عملية "كروكوس" وتزويدهم بالسلاح.
شهدت قرية عين غصين في محافظة الإسماعيلية المصرية انهيارا جزئيا لأحد الجسور ما أدى إلى تضرر وغرق العديد من الأراضي الزراعية والمنازل، وانقطاع المياه عن محافظة السويس.
نفى متحدث الكرملين دميتري بيسكوف وجود أي معلومات لديه بخصوص نقل إيران لروسيا بيانات حول تهديدات أمنية قبل الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي هول".
قال اللواء يوري بوبوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، إن القوات الجوية دمرت قاعدة للمسلحين بمحافظة حمص.
نشرت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، رسالة قائد هيئة أركانها محمد الضيف "أبو خالد"، إلى شباب الضفة الغربية والداخل والنقب في 7 أكتوبر (يوم إطلاق عملية طوفان الأقصى).
أبلغ رئيس "الموساد" الإسرائيلي دافيد برنياع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن صفقة الرهائن لن تتم إلا عبر تسوية عودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمالي غزة.
انتقل التحقيق الجنائي للمدعين البلجيكيين ضد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في قضية شراء لقاحات فيروس "كورونا" من شركة "فايزر" إلى مكتب المدعي العام للاتحاد الأوروبي.
يصمم فريق من علماء أستراليا كتلة فولاذية تلتقط بيانات حول كوكبنا، يطلق عليها "الصندوق الأسود للأرض"، توثق تغيّر المناخ باستمرار وتقدم "سردا للأحداث" التي أدت إلى زوال الأرض.
قال وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس الأحد إن بلاده لن تزود أوكرانيا بأنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات قبل تعويض مخزوناتها بأنظمة غربية مشابهة.
خصصت بنغلاديش، ذات الأغلبية المسلمة، مسجدا خاصا بمجتمع الهجرة المتحولين جنسيا في البلاد.
أعلن رومان فيلفاند المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية في روسيا، أن ظاهرة النينيو ستنتقل تدريجيا في نهاية أبريل- منتصف مايو إلى المرحلة المحايدة.
أعرب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه عن أمله في أن ترسل الصين إشارات واضحة إلى روسيا لحل النزاع في أوكرانيا، وإحلال السلام الدائم في أوروبا.
رفعت وزارة الداخلية الروسية مشروع قانون إلى الحكومة يشدد تشريعات الهجرة في البلاد، ويشمل تحديد مدة الإقامة المؤقتة للأجانب بـ90 يوما غير قابلة للتمديد في غضون عام.
قرر البرازيلي داني ألفيش نجم برشلونة السابق الاحتفال بخروجه من السجن بكفالة، بأكثر طريقة تمثله على الإطلاق، وهي الاحتفال حتى الخامسة صباحا.
تعاني النساء غالبا من الألم في جميع أنحاء الجسم، الذي هو من أعراض مرض الألم العضلي الليفي المتفشي (الفيبروميالغيا) الذي يصعب علاجه.
أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني عن استعدادات ضخمة من الحكومة لاستقبال عيد الفطر من خلال إتاحة مزيد من السلع في الأسواق، ومتابعة ضبط أسعار السلع.
أعلن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، عزمه إطلاق مشروب رياضي جديد بالشراكة مع شركة المشروبات "وايت كلو".
أثار كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان برسالة غامضة مجددا التكهنات، حول إمكانية رحيله نهاية الموسم الجاري.
أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" إيقاع قوة إسرائيلية في كمين مركب وسط مدينة خان يونس.
اعتبر الملياردير الأمريكي ديفيد ساكس فشل الهجوم المضاد الأوكراني المدعوم بشتى الوسائل من واشنطن وحلف "الناتو" بأنه كان إحدى أكبر هزائم الدول في التاريخ المعاصر.
قال مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، خليل الشقاقي، إن الأسير الفلسطيني والقيادي بحركة "فتح" مروان البرغوثي سيفوز في الانتخابات الرئاسية بأغلبية كبيرة إذا ترشح لها.
استطاع الجنود الروس الاستيلاء على نموذج بحالة تقنية جيدة من صاروخ Storm Shadow البعيد المدى والفائق الدقة.
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لسلسلة انتقادات واسعة من قيل المحافظين عقب إعلانه يوم 31 مارس الذى يواكب أحد الفصح باليوم العالمي لظهور المتحولين جنسيا.
أفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي ينسحب بشكل كامل من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي قطاع غزة بعد عملية استمرت نحو أسبوعين.
الرد على محاولة استخدام طائرات إف-16 سيكون صاعقًا، كما جاء في مقال كيريل زاخاروف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
أعلنت شركة مصر للألومنيوم اليوم الاثنين أنها تلقت عرضين من شركتين إماراتية وصينية في المناقصة الخاصة بمشروع إعادة تأهيل الشركة.
نجا رجل أمريكي من ولاية أوريغون الأمريكية، من موت محقق قطعا بشفرة منشار خارجة عن السيطرة يبلغ طولها قرابة 1.2 متر اصطدمت بجدار في موقف سيارات.
استأنفت شركة الطائرات المتحدة برنامج اختبارات طائرة الركاب المدنية الجديدة من طراز "إيل - 114 - 300" حيث نفذ النموذج الثاني لهذه الطائرة أول رحلة تجريبية.
احتدم الصراع بين الثلاثي مانشستر سيتي، حامل اللقب، وليفربول وأرسنال للظفر بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم مع تبقي تسع جولات على ختام المسابقة.
جدد رئيس الوفد الروسي إلى مباحثات فيينا حول الأمن والتسلح قسطنطين غافريلوف تأكيد استعداد روسيا لأي سيناريو في مواجهة قوات "الناتو" التي قد يرسلها الحلف إلى أوكرانيا.
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء ضباء في السعودية، من إحباط محاولة تهريب 1001131 حبة كبتاغون، عُثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
تفاعل المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن مع تألق قائد "الفراعنة" محمد صلاح في لقاء فريقه ليفربول وبرايتون أمس الأحد لحساب المرحلة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أهمية حصر ومتابعة ما تتحمله الدولة من مساهمات نظير رعاية اللاجئين الذين تصل أعدادهم وفقا لبعض التقديرات إلى أكثر من تسعة ملايين.
سجّل النشاط الشهري للمصانع في الصين نموا للمرة الأولى منذ ستة أشهر حسب بيانات رسمية اليوم الأحد، في إشارة إيجابية لانتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
حذفت قناة "تليغرام" التي كانت تجمع الأموال للإرهابيين من خلال محفظة للعملات المشفّرة، ويعتقد أنها استخدمت لتحويل الأموال لمرتكبي اعتداء "كروكوس".
أشارت صحيفة The Post إلى أن رياض الأطفال في مدينة نيويورك تعلّم الثقافة الجنسية، وأبجديات تفادي الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
شهدت إحدى المباريات في الدوري الاسكتلندي الممتاز حدثا مثيرا للدهشة عندما نفذ أحد اللاعبين ركلة لا يمكن وصفها إلا بـ "الضربة القاتلة المزدوجة"، حيث أخرج فريقه حرفيا من اللعبة.
جاء في تقرير نشرته شركة الطائرات المتحدة الروسية أنه تم تسجيل براءة اختراع مسيّرة جديدة يتم إسقاطها من الطائرة المأهولة، وبإمكانها اتخاذ قرار مستقل بتوجيه ضربة إلى الهدف.
اعتقل الجيش الإسرائيلي منفذ عملية الأغوار المنتسب للأمن الوطني الفلسطيني الرقيب محمد السعدي في بلدة العوجا قضاء أريحا، بعد ملاحقته لمدة 3 أيام.
وجه الأمن الأوكراني 3 تهم جديدة لرئيسة تحرير RT مارغريتا سيمونيان وفق أحكام القانون الجنائي الأوكراني.
أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن الضباط الأوكرانيين يعانون نقص المجندين الجدد ومتوسط أعمارهم الكبير وإحباط المجندين المسبق، بعد الخسائر البشرية الفادحة في الجيش الأوكراني.
قال وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، إن أرمينيا لا تنوي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وأن لديها بالفعل تعاونا مع المنظمة.
رفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المصادقة على شراء سربي مقاتلات F-15 وF-35 من الولايات المتحدة، حتى انعقاد لجنة فحص ميزانية الدفاع.
رجّحت صحيفة The Standard البريطانية انهيار القوات الأوكرانية مطلع الصيف المقبل على وقع الضربات القاضية التي يوجهها لها الجيش الروسي، وتصدّع جبهة الغرب الذي أنهكه دعم كييف.
أكد الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي أنه لو اهتمت الدول الاسلامية بالقرآن لما تجرأت إسرائيل على ارتكاب كل هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
أشارت وكالة نوفوستي إلى أن قوات الأمن الطاجيكية أجرت تحريا بين جيران أحد منفذي هجوم "كروكوس سيتي" المدعو داليرجون ميرزويف.
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