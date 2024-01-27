"القسام" تنشر مشاهد للمسيرات الاستطلاعية الإسرائيلية التي أسقطتها في مدينة غزة
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نشرت كتائب القسام اليوم السبت مقطع فيديو يوثق عددا من المسيرات الإسرائيلية التي استولت عليها في قطاع غزة.
وأظهر مقطع الفيديو عددا من المسيرات الإسرائيلية من طرازات مختلفة بعضها في حالة ممتازة بينما تضرر بعضها الأخر جراء الاستهداف.
ووفقا لبيان القسام أجرت هذه المسيرات مهام استطلاعية واستخباراتية خاصة في القطاع قبل إسقاطها.
ودخلت الحرب في قطاع غزة السبت يومها الـ113، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، بظل وضع إنساني كارثي.
المصدر: RT