بالفيديو.. مراسم استقبال أردوغان لرئيسي في أنقرة

تاريخ النشر:24.01.2024 | 17:55 GMT |
آخر تحديث:24.01.2024 | 17:56 GMT | فيديوهات
وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أنقرة اليوم وأظهرت وسائل إعلام لقطات من مراسم الاستقبال الرسمي بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
المصدر: أ.ب.
قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن التطبيع مع السعودية ممكن "حتى لو رفضت إسرائيل التحرك نحو قيام دولة فلسطينية".
التقطت عدسات الكاميرا لحظة انفجار المبنى الذي تحصنت به القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، والذي أعلنت "كتائب القسام" استهدافه مما أدى إلى مقتل 21 جنديا إسرائيليا.
تحدث نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان عن أصول الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون في غزة، والفروق الطبقية في إسرائيل بعد مقتل 21 جنديا إسرائيليا في انفجار مبنى في القطاع.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقمه 13 لسنة 2014 يقضي بإزالة صفة النفع العام عن أراض ومبان تابعة لـ13 وزارة وسط القاهرة، منها دواوين رئيسية لعدة وزارات.
أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما والجنرال السابق في الجيش الروسي أندريه كارتابولوف أن نظام كييف أسقط طائرة النقل الروسية التي تقل الأسرى الأوكرانيين عمدا لإلقاء اللوم على روسيا.
تحدثت "ديلي ميل" عن "وثائق تكشف خيانة نيكي هايلي الساعية لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية زوجها مرتين".
اقترب دور المجموعات لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2023 من النهاية، ونجحت بعض المنتخبات في حجز بطاقات تأهلها إلى دور الـ16 من البطولة القارية.
تبادل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والممثل الإسرائيلي الدائم جلعاد إردان، اللوم خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية.
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تأكيد الخبير السويسري هيوبرت كيلر أن القهوة تسبب انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وذكّرته بأن "غزة تحترق" .
حذرت وسائل إعلام إسرائيلية تابعة لليمين المتشدد من خطورة الانسحاب من غزة دون احتلال منطقة رفح والوصول للحدود المصرية.
رد مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري اللواء سمير فرج على حديث الحاخام الإسرائيلي صموئيل إلياهو حول تعاظم قوة مصر عسكريا، وتجمع عدد كبير من الدبابات المصرية قرب الحدود.
تفوق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منافسته نيكي هايلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية نيو هامبشاير، وفق ما نقله مراسلنا.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن المنطقة تواجه تحديات غير مسبوقة ومصر تواجه واقعا خطيرا، مشيرا إلى أن بلاده تواصل دورها بشرف ونبل في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
حذر عضو الكنيست الإسرائيلي أرييه الداد حكومة بلاده من تعاظم قوة مصر وقوتها العسكرية في المنطقة، مؤكدا أنها لا تزال تشكل الخطر الأكبر على إسرائيل.
علقت وزارة الخارجية الأردنية على بيان الخارجية السورية، وأعربت عن رفضها لأي إيحاءات منها بأن الحدود الأردنية كانت يوما ما مصدرا لتهديد أمن سوريا أو معبرا للإرهابيين.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" اليوم الأربعاء في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا على متنها 65 أسيرا أوكرانيا، و9 من أفراد طاقمها.
بدأت معالم مواجهات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر، تتضح مع انتهاء مباريات الجولة الأخيرة في ثلاث مجموعات من أصل ست.
رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتهامات التي تم توجيهها لمصر، في تسببها في عرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
تناقلت مواقع التواصل فيديو "لتحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" على متنها 65 أسيرا أوكرانيا اليوم الأربعاء في مقاطعة بيلغورود غربي روسيا".
أفاد مراسلنا في العراق بدوي انفجارات في مواقع بمنطقة جرف النصر (جرف الصخر) بمحافظة بابل ومنطقة القائم بمحافظة الأنبار، إثر غارات أمريكية.
وجّه رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين بمخاطبة الكونغرس الأمريكي والبرلمان الألماني على خلفية إسقاط نظام كييف طائرة نقل عسكرية روسية كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيّا.
كشفت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تفاصيل "عملية مركبة" نفذتها أمس الاثنين، نسفت فيها منزلا ودمرت فيها "ميركافا" شرق مخيم المغازي.
أوضح المتحدث الرئاسي المصري المستشار أحمد فهمي أن مصر سبقت الجدول الزمني المخطط لإنشاء محطة الضبعة النووية، وأكد أن هذه المحطة ستسهم في تلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة.
عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد لطائرة إسرائيلية مسّيرة من نوع "Matrix 600" تمت السيطرة عليها أثناء مهمة استخباراتية لها في غزة.
اندلع سجال حاد بين عدد من النواب اللبنانيين في مستهل جلسة مجلس النواب، حينما طلب النائب ملحم خلف الكلمة لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض ذلك.
عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من استهداف تجمع لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في جبل الريس شرق جباليا بقطاع غزة.
كشفت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية استهدفت طائرة النقل الروسية التي كانت تحمل الأسرى الأوكرانيين بنظام صاروخي مضاد للطائرات في منطقة ليبسي بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي مساء الثلاثاء إن القتال في قطاع غزة سيكون طويلا، وذلك غداة مقتل 21 جنديا وإصابة آخرين في هجوم معقد نفذته "القسام" في شرق مخيم المغازي.
شارك الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي اليوم في مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية.
أعلن مسؤول مصري بارز أن إسرائيل اقترحت وقفا لإطلاق النار لشهرين تفرج بموجبه حركة "حماس" عن رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل.
أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن الضربات الأمريكية، اليوم الأربعاء، على قطاعين في العراق "لا تساعد على التهدئة" منددا بـ "اعتداء صارخ للسيادة العراقية".
بلغ منتخب موريتانيا ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار بعد أن حقق فوزا غاليا على نظيره الجزائري 1-0 ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.
قال القيادي في حركة "حماس" سامي أبو زهري إنه على واشنطن وتل أبيب فهم الرسالة جيدا من عمليات أمس النوعية، التي راح ضحيتها 21 عسكريا إسرائيليا في غزة.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تدين بشكل قاطع العدوان غير المبرر للولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، والذي يشكل تهديدا للسلام وسيادة القانون.
أفادت مارينا ميزينتسيفا من سكان قرية يابلونوفو في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا، بأنها سمعت صوت انفجارين قبل تحطم طائرة النقل الروسية "إيل-76" التي كانت تقل أسرى أوكرانيين اليوم.
تحدث السلوفيني ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن المشروع الرياضي الضخم في السعودية، وتأثيره على القارة العجوز.
نشر موقع Ynet الإسرائيلي التفاصيل الأولية لما وصفه بـ"كارثة جنوب قطاع غزة"، قتل فيها 21 جنديا احتياطيا إسرائيليا دفعة واحدة.
تسلم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الثلاثاء، مجموعة من طائرات الاستطلاع والقتال والانتحارية والاعتراضية المسيّرة.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأربعاء تنفيذ ضربة جديدة استهدفت صاروخين مضادين للسفن لحركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، كانا مجهزين للإطلاق.
يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم العاشر بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.
وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر إن الجيش الأمريكي دمر أو ألحق أضرارا بأكثر من 25 منصة إطلاق وبأكثر من 20 صاروخا في اليمن منذ 11 يناير.
قال عزرا غاردنر، مؤسس ومدير الصندوق الأمريكي (فيرنا كابيتال) إن المستثمرين الأجانب غادروا إسرائيل بعد هجوم 7 اكتوبر الذي أطلقته حماس و"لا يردون على الاتصالات".
رصدت RT اللقطات الأولى من مكان سقوط طائرة النقل العسكرية الروسية إيل 76 التي كانت تقل 65 أسيرا أوكرانيا فوق بيلغورود.
أعربت دمشق عن أسفها للضربات الجوية الأردنية على قرى عدة جنوبي سوريا، مؤكدة أن التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري لا ينسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة من الجانبين.
رصدت واشنطن مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يزودها بأي معلومات عن رجل أعمال إيراني "أدار شبكة دولية ساعدت الحرس الثوري الإيراني بالحصول على تكنولوجيا متقدمة لتطوير وسائل قتالية".
في اعتراف بصعوبة المعارك وعنف المواجهات التي يقابل بها الجيش الإسرائيلي في توغله البري بغزة، أقر بيان مشترك صادر عن حكومة الحرب الإسرائيلية بأن الثمن الذي يدفع في هذه الحرب باهظ
وثق فيديو متداول لحظات مرعبة لاجتياح أمواج عاتية قاعدة عسكرية أمريكية.
يعد النوم أمرا ضروريا للحفاظ على صحية جيدة، ويوجد العديد من العوامل المحيطة بنا قد تمنحنا الحصول على القدر الكافي من النوم لتحقيق الفوائد منه.
يسعى منتخب المغرب رابع مونديال 2022 إلى الفوز على زامبيا وحسم صدارة مجموعته السادسة عندما يلاقيها مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.
كشف أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تفاصيل مقتل 21 جنديا احتياطيا بانفجار صاروخ استهدف دبابة ومبنى فخخه الجيش تمهيدا لهدمه في جنوب قطاع غزة.
أفادت صحيفة "الاقتصادية" بأن قائمة كبار الملاك الأفراد في سوق الأسهم السعودية شهدت تغيرات مستمرة ولا سيما مع الطروحات الجديدة، والارتفاعات المستمرة لأسعار الأسهم.
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع اليوم الأربعاء قوله إن السعودية تستعد لفتح أول متجر في العاصمة الرياض لبيع المشروبات الكحولية، سيقدم خدماته حصريا للدبلوماسيين غير المسلمين.
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء غياب حارس مرمى منتخبه محمد الشناوي عن باقي مباريات "الفراعنة" في كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، بسبب الإصابة.
قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إسرائيل لا تتمتع بحق "الفيتو" ضد قيام دولة فلسطين.
عرضت كتائب "القسام" مشاهد من "تنفيذ مجاهديها لعملية مركبة ضد جنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، والتي أوقعت عددا كبيرا من الجنود بين قتيل وجريح".
زعم بحث جديد أن استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة يوميا يمكن أن يكون فعالا مثل الفياغرا لعلاج العجز الجنسي، دون أي آثار جانبية، وربما نتائج أطول أمدا.
أعطى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، إشارة بدء صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية.
تعد آلام أسفل الظهر سببا رئيسيا للإعاقة في جميع أنحاء العالم، حيث يعاني منها أكثر من 570 مليون شخص.
مع استمرار تبادل إطلاق النار وتوسعه مؤخرا بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي حنوبي لبنان، أظهرت مقاطع فيديو غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان وحجم الدمار الذي لحق بأحد المنازل.
أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز أن الهيئة تعتزم السماح باستثمار غير السعوديين لأول مرة بالشركات المدرجة التي تملك عقارات بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان أن إسرائيل تقترح هدنة مؤقتة، وأن الحركة تقدم تصورا يتضمن انتهاء العدوان على قطاع غزة.
وجد فريق صيني من أطباء القلب علاقة بين استهلاك الشوكولاتة الداكنة وانخفاض خطر الإصابة بفرط ضغط الدم الأساسي.
أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى أن تدمير أوكرانيا لطائرة النقل العسكرية "إيل-76" جاء نتيجة للصراع السياسي الداخلي للنخب النازية الجديدة في كييف.
استهان قائد القوات البريطانية الاستعمارية بمنطقة بغرب إفريقيا، معروفة حاليا باسم غانا، بمقاتلي دولة "أشانتي"، واعتقد أنهم سيفرون ما أن تتناهى إليهم موسيقى نشيد "حفظ الرب الملك".
أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 45 ميلا جنوب عدن باليمن.
عرض "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الثلاثاء مشاهد من عملية إطلاق صليات صاروخية باتجاه قاعدة ميرون للمراقبة الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي.
تحدث رئيس شركة "روساتوم" الروسية أليكسي ليخاتشوف، عن ميزة وحيدة تفرق بين محطتي الضبعة النووية المصرية ونظيرتها "أكويو" التركية.
نفى هشام العامري خبر وفاة شقيقه فاروق العامري، نائب رئيس النادي الأهلي المصري، مؤكدا أن حالته الصحية خطيرة جدا.
يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم التاسع بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.
صادق البرلمان التركي يوم الثلاثاء على مشروع القانون حول إبرام بروتوكول انضمام السويد إلى حلف الناتو.
شهدت مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية، تحية من القلب للقلب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي على الهواء.
نفذ العمال المصريون والروس عملية صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية، وسط أجواء احتفالية كبيرة بمشاركة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي.
تمكن الإمبراطور الألماني فيلهلم الثاني من تفادي العقاب من اتهام بأنه من أشعل الحرب العالمية الأولى لسببين أحدهما يتمثل في رفض هولندا تسليمه للمحاكمة في 23 يناير 1920.
كل الاحتمالات للتخلص من ترامب مطروحة، بما في ذلك تصفيته جسديًا. حول ذلك، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي":
أعلن منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن ترغب في أن تستخدم الصين نفوذها في الشرق الأوسط لوقف إمدادات الأسلحة لحركة "أنصار الله" في اليمن.
اقترب دور المجموعات من منافسات كأس آسيا 2023 من النهاية، ونجحت بعض المنتخبات في حجز مقاعدها في دور الستة عشر من البطولة القارية.
أعلن السفير الفلسطيني لدى بودابست فادي الحسيني أن حكم محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، سيصدر في غضون أسبوع ويرفع إلى مجلس الأمن.
أصابت الضربة الروسية في خاركوف شخصيات عسكرية فرنسية رسمية. حول ذلك، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
ذكرت صحيفة "آسيا تايمز"، أنه سيتم تحويل العاصمة الأوكرانية من كييف إلى مدينة لفوف غربي البلاد عقب انتهاء الأزمة الأوكرانية وهزيمة قوات كييف.
كشفت تقارير إعلامية أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، طلب بشكل مفاجئ الرحيل عن صفوف ناديه اتحاد جدة وذلك بعد قرابة ستة أشهر من انضمامه لبطل الدوري السعودي لكرة القدم.
تحث شركة آبل جميع مستخدمي "آيفون" على تنزيل آخر تحديث لنظام iOS 17، بعد أن اكتشف عملاق التكنولوجيا 15 مشكلة أمنية ربما تكون قد كشفت بيانات المستخدمين الحساسة.
بلغ منتخب فلسطين ثمن نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على هونغ كونغ 3-0 يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة القارية المقامة في قطر.
أظهر مقطع فيديو تم تداوله في الصفحات الإخبارية، اشتباكات سابقة بين الجيش الإسرائيلي وكتائب "القسام" في غزة، حيث كان الجيش قد تلاعب فيه سابقا وقص منه لحظة إصابة عسكري.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الاعتبارات السياسية الكبرى والقيم الإنسانية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف القتال في فلسطين.
يمكن أن يسبب الشعور الدائم بالجوع، الإفراط في تناول الطعام، ما يؤدي إلى زيادة خطر الاضطرابات الأيضية والسمنة. ولكن كيف نميز بين الجوع الحقيقي والجوع النفسي؟
أعلنت "كتائب القسام" مساء اليوم الاثنين، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت بعدة صواريخ دبابة تابعة لقواتها كان قد تم استهدافها من قبل مقاتلي القسام في خان يونس.
حذرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن توظيف قضية محرقة اليهود (الهولوكوست) لغايات سياسية، يفقدها قدسيتها وأهميتها التاريخية لدى مئات الملايين حول العالم.
قال المتحدث باسم حكومة إسرائيل إيلون ليفي اليوم الثلاثاء إن تل أبيب لن توافق على اتفاق مع "حماس" بشأن وقف إطلاق النار يسمح باستمرار احتجاز الأسرى بغزة أو بقاء الحركة بسلطة القطاع.
كشف مدرب منتخب مصر روي فيتوريا أن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح ستتطلب فترة أطول من المتوقع في البداية للتعافي، مؤكداً أن "مو" سيلتحق بـ"الفراعنة" في حال تعافيه في الوقت المناسب.
خسر مشجعو كرة القدم في الصين فرصة مشاهدة كريستيانو رونالدو يلعب على أرضهم بعدما أعلن المنظمون الثلاثاء أن نجم النصر السعودي يعاني من "مشكلة صحية" أدت إلى تأجيل المباراتين الوديتين.
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء استهدافه لجنود وقاعدتين إسرائيليتين، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
تحدث مسؤول الوقاية الإشعاعية بهيئة الرقابة النووية والاشعاعية المصرية مدحت سابق عن قوة المفاعلات النووية الروسية من الجيل الثالث، والتي تبنيها شركة "روساتوم" على أرض مصر في الضبعة.
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة رفضت مقترح روسيا إصدار بيان في ختام اجتماع مجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية.
عقب مقتل 21 عسكريا بصفوفه في عملية لـ"حماس"، كشف الجيش الإسرائيلي اليوم عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الحركة في 7 أكتوبر وخلال توغله البري بغزة.
كشف تقارير إعلامية أن قوات كييف تعيش ظروفا صعبة على الجبهة، فبالإضافة إلى الظروف الطبيعية والمناخية، تشكو قوات كييف من نقص حاد في الذخيرة يدفعها إلى "اقتصاد" الطلقات.
تحت هذا العنوان كتب مارك غاليوتي في مجلة "ذا سبيكتاتور" مقالا يطرح فيه التحدي الذي أعلنه الرئيس الأوكراني زيلينسكي لموسكو بشأن المواطنين من أصول أوكرانية على الأراضي الروسية.
خطف البرازيلي ريكاردينيو داس الأضواء بتحقيقه رقما جديدا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك على هامش استضافة قطر لكأس آسيا بكرة القدم.
أعلنت كندا الاثنين عن وضع حد أقصى لتأشيرات الطلاب الدوليين لمدة عامين وذلك لتخفيف الضغط على الإسكان والرعاية الصحية والخدمات الأخرى في وقت تشهد فيه البلاد معدلات هجرة قياسية.
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