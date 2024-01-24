بالفيديو.. مراسم استقبال أردوغان لرئيسي في أنقرة

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أنقرة اليوم وأظهرت وسائل إعلام لقطات من مراسم الاستقبال الرسمي بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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المصدر: أ.ب.