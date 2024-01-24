قبل لقائه أردوغان.. الرئيس الإيراني يحدد هدفا اقتصاديا طموحا مع تركيا

صرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قبل توجهه إلى تركيا، بأن هدف الحكومة الإيرانية هو رفع مستوى التبادل التجاري بين إيران وتركيا إلى 30 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن أجل تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

ووصف رئيسي، تركيا بأنها دولة مسلمة وجارة وشريكة تجارية واقتصادية مهمة لإيران، موضحا بأن هدف الحكومة الإيرانية هو رفع مستوى التبادلات التجارية والاقتصادية بين إيران وتركيا إلى 30 مليار دولار، وهو ما يمكن تحقيقه بالقدرات الموجودة لدى البلدين.

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كما لفت إلى أنه سيتم التوقيع على وثائق مهمة خلال هذه الزيارة، مما يظهر رغبة البلدين في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.

يذكر أن طهران استضافت الاجتماع السابع للمجلس الأعلى للتعاون الاقتصادي الإيراني- التركي خلال الزيارة الرسمية للرئيس التركي إلى طهران في العام 2022.

وكان قد اتفق الجانبان في هذا اللقاء على تطوير العلاقات وتعزيزها في المجالات الاقتصادية والبنية التحتية والأمنية والسياسية والثقافية والرياضية.

المصدر: ارنا