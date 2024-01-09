الجيش الإسرائيلي ينشر مقطعا مصورا لغاراته على جنوب لبنان

تاريخ النشر:09.01.2024 | 13:59 GMT | فيديوهات
قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان ردا على عمليات إطلاق صواريخ سابقة نفذها الحزب باتجاه شمال إسرائيل.
المصدر: AP
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى رئيس الحكومة الجديد غابرييل أتال، في أعقاب تعيينه رئيسا للوزراء اليوم الثلاثاء.
وبخ عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي مذيعة الإذاعة البريطانية، بعد وصفها ما يقومون به في البحر الأحمر بأنه "جعجعة بلا طحين".
ذكر موقع "أكسيوس" أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان رفض طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دفع أجور العمال الفلسطينيين الممنوعين من دخول إسرائيل.
زعمت تقارير إسرائيلية أن حريقا اندلع في جزيرة قشم جنوب إيران وأدى لاحتراق 16 سفينة تابعة للحرس الثوري، لكن الفيديو المتداول لا يؤكد مكان أو زمان الواقعة أو أنها حصلت في إيران.
كشف تحقيق استقصائي أعدته صحيفة هولندية هوية العميل الذي أدخل الفيروس الدودي "ستاكسنت" إلى موقع تخصيب اليورانيوم الرئيسي في نطنز وسط إيران.
أعلنت "كتائب القسام" اليوم الاثنين، إحباط محاولة إسرائيلية لتحرير أحد الأسرى لديها في مخيم البريج وسط قطاع غزة، والاشتباك مع قوة خاصة وإيقاعها بين قتيل وجريح
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023" حسب استطلاع للرأي أجرته "RT العربية".
فاز ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023" حسب استطلاع للرأي أجرته "RT العربية".
أفادت وسائل الإعلام التركية بكشف نشاط خلية للموساد الإسرائيلي على الأراضي التركية قوامها 3 مصريين، وفلسطينيان، و3 أتراك، وتونسيان هما رجل وزوجته، والبقية سوريون.
عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء غابرييل أتال البالغ من العمر 34 عاما رئيسا للوزراء، ليصبح أصغر رئيس للحكومة في فرنسا، وأول مثلي يقود الوزراء.
أعلنت وزارة الخارجية البوليفية تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
نشر "حزب الله" اللبناني صورا للقيادي وسام طويل مع قادة عسكريين رفيعين اغتالتهم إسرائيل في أوقات سابقة، بينهم قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، وعماد مغنية، ومصطفى بدر الدين.
شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على أن إسرائيل لا تخشى الحرب مع "حزب الله" في لبنان، محذرا من أن الدمار في غزة يمكن "نسخه ولصقه" في بيروت.
أعلنت السلطات الأمريكية أنها أوقفت قرب البيت الأبيض سائق سيارة اصطدم بسياج المقر الرئاسي، دون أن يتضح ما إذا كان الأمر مجرد حادث مروري عرضي أم متعمدا.
أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" بأن الجيش الإسرائيلي على الأغلب يعرف موقع يحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لحريق اندلع في قاعدة عسكرية إسرائيلية في الشمال.
أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" اليوم الاثنين، بمقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين بجروح خطيرة في هجومين منفصلين خلال معارك قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مقطع فيديو يظهر الأسير الإسرائيلي المحتجز لديها إلعاد كتسير، يوجه رسالة إلى الشعب الإسرائيلي.
كشف "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الاثنين، تفاصيل عن مسيرة القيادي وسام طويل العسكرية، عقب أن اغتالته إسرائيل بضربة استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم جنوبي البلاد.
علق الباحث المصري في شؤون الأمن القومي أحمد رفعت على ما نشر في وسائل الإعلام حول طلب تقدمت به إسرائيل للقاهرة يدعو للتنسيق المشترك لنصب كاميرات للمراقبة على معبر فيلادلفيا.
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه ناقش في السعودية الاثنين مسألة التطبيع مع إسرائيل وتنسيق الجهود لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، مصرع اثنين من أقارب مدير مكتب قناة "الجزيرة" في غزة وائل الدحدوح، جراء غارة استهدفت سيارتهما يوم الاثنين بمدينة رفح.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الاثنين، القضاء على قيادي في حركة "حماس" قال إنه مسؤول عن إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية نحو إسرائيل.
شهدت مدينة نيويورك الأمريكية أمس الاثنين حالة من اللغط بعد اكتشاف نفق سري تحت مبنى "حركة حباد"، أكبر منظمة يهودية في العالم.
وجه رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني (حزب الله) النائب محمد رعد، رسالة إلى تل أبيب، مؤكدا أن الحزب "حضر لهم ما لم يتوهموه في يوم من الأيام".
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تطورات الحالة الصحية للوزير لويد جيه أوستن المتواجد في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني.
تم إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني في الجزائر فريد بن شيخ وتعيين علي بداوي خلفا له على خلفية تسلل شاب إلى طائرة بمطار وهران ووصوله متعلقا بعجلاتها إلى فرنسا.
طالب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية الدول الإسلامية "بدعم المقاومة بالسلاح" لمواجهة إسرائيل في قطاع غزة.
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن تل أبيب تقف وراء اغتيال القيادي في "حزب الله" وسام الطويل، على الرغم من أن إسرائيل لم تعلن رسميا مسؤوليتها عن الاغتيال,
أعلنت "كتائب القسام" مساء اليوم الاثنين، قصف مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، برشقة صاروخية ردا على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين" في قطاع غزة.
كشفت قناة i24NEWS الإسرائيلية عن خلافات حادة بين مصر وإسرائيل بسبب مطالب تل أبيب بالسيطرة على محور فيلادليفا (محور صلاح الدين) المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة.
كشف الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، أن حوالي نصف مليون مواطن مصري توفوا خلال عام 2023 الماضي.
وثقت كاميرا مراقبة عملية قتل جنود إسرائيليين لثلاثة شبان فلسطينيين بمدينة طولكرم بالضفة الغربية، مساء يوم الاثنين.
دك باريس سان جيرمان شباك ريفيل إحدى فرق الهواة بتسعة أهداف نظيفة في مباراة جمعت الفريقين ضمن الدور الـ32 لمسابقة كأس فرنسا لكرة القدم.
بدأت الحكومة المصرية إحصاء اللاجئين من مختلف الجنسيات في البلاد والذين يقدر عددهم بتسعة ملايين شخص، وكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم.
أعلن "حزب الله" اليوم الاثنين مقتل أحد قيادييه بضربة إسرائيلية استهدفت سيارة بقضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، وذكر مصدر أمني أن القتيل نائب قائد قوة "الرضوان".
أفادت صحيفة "ديلي ميل"، نقلا عن أحدث الوثائق التي تم الكشف عنها، أن جيفري إبستين سجل سرا أشرطة جنسية مع قاصرات للأمير أندرو وريتشارد برانسون والرئيس الأمريكي سابقا بيل كلينتون.
وجه عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي رسالة إلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، طالبه فيها بحماية أبناء جلدته قبل حماية السفن الإسرائيلية.
عقد المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني المحترف في صفوف نادي النصر السعودي قرانه أمس الأحد في مسقط رأسه بالسنغال، قبل أيام من مشاركته مع منتخب بلاده في كأس إفريقيا في كوت ديفوار.
أفاد مراسل RT بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على مقربة من التشييع القيادي في "حزب الله" وسام طويل في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان.
قاطع عدد من المحتجين الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يلقي كلمة في ولاية كارولينا الجنوبية، هاتفين بوقف الحرب على قطاع غزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل 9 عسكريين في معارك قطاع غزة أمس الاثنين، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 519 منذ الـ7 من أكتوبر.
فجر بول روبنسون حارس مرمى منتخب إنجلترا السابق مفاجأة حول مستقبل المصري محمد صلاح جناح ليفربول بقوله: "بالنسبة لي، صفقة انتقال صلاح إلى الدوري السعودي محسومة".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني 820 قتيلا وجريحا وإلحاق دمار كبير بالمجمع الصناعي العسكري الأوكراني بضربات جوية وبحرية، استخدمت فيها صواريخ "كينجال" فرط الصوتية.
أعلن "حزب الله"" اليوم الثلاثاء، استهداف موقعين تابعين للجيش الإسرائيلي أحدهما مقر قيادة المنطقة الشمالية في مدينة باستخدام المسيرات الهجومية الانقضاضية.
قدم النائب الهولندي اليمني المتطرف خيرت فيلدرز تنازلا رئيسيا اليوم الإثنين لشركاء الائتلاف المحتملين، معلنا أنه يسحب تشريعا اقترحه عام 2018 يدعو إلى فرض حظر على المساجد والقرآن.
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن خسائر القوات الأوكرانية خلال العام الماضي تجاوزت 215 ألف عسكري، و28 ألف قطعة سلاح.
كشف السفير الإيراني لدى دمشق حسين أكبري أن واشنطن راسلت طهران لحل المشكلة في المنطقة برمتها وليس بشكل جزئي، وأن وفداً خليجياً حمل الرسالة إلى طهران قبل أيام، وفق أكبري.
قالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، إن حركة "حماس" تستخدم أسلحة مصنعة في كوريا الشمالية ضد إسرائيل.
وجه رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، رسالة غامضة بشأن مستقبل موكله أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أظهرت دراسة جديدة أنه يمكن تجديد الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس، في اختراق جديد قد ينهي معاناة حقن الإنسولين لمرضى السكري.
توفي أسطورة كرة القدم الألمانية "القيصر" فرانتس بكنباور، بطل العالم كلاعب عام 1974 وكمدرب في 1990، عن 78 عاما، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية يوم الاثنين.
وجه مايكل رومان مسؤول حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لعام 2020 اتهامات للمدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس، بإقامة علاقة "غير لائقة" مع أحد كبار المدعين.
تساءل الصحفي المعروف في موقع "هاف بوست" ومجلة "نيويورك ماغازين"، يشار علي، عما إذا كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد خضع لعمل جراحي "حساس".
نشر "حزب الله" اللبناني مقطع فيديو للقيادي وسام طويل خلال مسيرته في الحزب، ومشاهد له مع قادة عسكريين رفيعين اغتالتهم إسرائيل في أوقات سابقة، بينهم عماد مغنية ومصطفى بدر الدين.
أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن موعد امتحان الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمحطة الضبعة بمطروح.
أوضح أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه المصري عباس شراقي، مفهوم الضرر من سد النهضة، مؤكدا أن مصر تحتفظ بحقها المكفول دوليا للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
أعلن حزب الله اللبناني مقتل المسؤول الميداني بالحزب وسام حسن طويل جراء استهداف سيارته بمسيرة إسرائيلية في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان..
قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، إن رسوم تقنين أوضاع ضيوف مصر من اللاجئين ستصدر لها قواعد مُحددة منظمة لها.
قال بول كريغ روبرتس موظف البيت الأبيض خلال رئاسة رونالد ريغان إن نوايا الولايات المتحدة تجاه روسيا صارت واضحة، وكشفت استعدادها للدخول في مواجهة أوسع معها.
دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ95 حيث يستمر القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق شمال وجنوب القطاع في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية، وتفاقم التوتر في الضفة الغربية.
دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ94 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.
قال السفير الإيراني لدى دمشق حسين أكبري إن الولايات المتحدة بعثت برسالة إلى طهران عبر وفد خليجي من أجل حل المشكلة في المنطقة برمتها وليس فقط لتسوية جزئية في الصراع".
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه لدبابة ميركافا في موقع رويسة العاصي التابع للجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيايمن نتنياهو اليوم الاثنين إنهم "سيبذلون كل ما في وسعهن لاستعادة الأمن في المنطقة الشمالية"، لافتا إلى أنه "سيفعلون كل ما يلزم" من أجل ذلك.
كشف مصدر في أمن المقاومة الفلسطينية في تصريح خاص لموقع "المجد الأمني"، الطريقة التي يتواصل بها جهاز الأمن العام "الشاباك" الإسرائيلي مع عملائه بداخل قطاع غزة.
عرضت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الاثنين، مشاهد من استهدفها لقاعدة "الرميلان" الأمريكية في سوريا بطائرة مسيّرة.
كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، موقف صندوق النقد الدولي من دعم مصر خلال الفترة المقبلة.
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين استهدافه لجنود ومواقع إسرائيلية بحذاء الجنوب اللبناني، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.
قال موقع "أكسيوس" إن إسرائيل لا تعارض عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، لكنها ستقرن ذلك بتحرير الرهائن لدى "حماس".
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين في المخيم الشتوي في العُلا، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وأكد أهمية وقف العمليات العسكرية في غزة.
تتحدث غابرييل هيز في "فوكس نيوز" عن سخرية وسائل التواصل الاجتماعي من قيادة جيل بايدن لزوجها خارج المنصة بعد انتهاء خطبته بمناسبة 6 يناير.
صادق برلمان كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء على تشريع يحظر استهلاك لحوم الكلاب، وهو تقليد عمره قرون.
لم يستبعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن يتم تصدير "الميدان" الذي شهدته كييف قبل سنوات إلى برلين، إذا واصلت الأخيرة دعم النظام في كييف على حساب الشعب الألماني.
أعلنت فصائل عراقية قصفها هدفا حيويا في مدينة حيفا بصاروخ كروز بعيد المدى، وقالت الفصائل إن الاستهداف يأتي دعما للفلسطينيين، متوعدة باستمرار الاستهدافات..
احتل نجم كرة القدم المصري محمد صلاح المركز الأول في تصويت "RT العربية" لأفضل لاعب عربي لعام 2023.
أفادت وسائل الإعلام بالعثور على قابس باب الطوارئ في طائرة "خطوط ألاسكا" الأمريكية الذي انفتح وسقط من الطائرة على ارتفاع خمسة آلاف متر.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، بدء الانتقال إلى مرحلة أقل كثافة من العمليات في قطاع غزة، واستخدام عدد أقل من الجنود وتقليل عدد الضربات الجوية على القطاع.
اعتبرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الاثنين، أن الطريق لعدم توسيع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى المنطقة، يتمثل في وقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
أصدرت السعودية سندات مقومة بالدولار على 3 شرائح بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار، وهي أكبر صفقة للمملكة منذ العام 2017، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ".
حذرت وكالة "بلومبرغ" من تداعيات اندلاع مواجهة عسكرية حول تايوان على الاقتصاد العالمي، وقالت إن تأثير هذه المواجهة في حال وقوعها سيتجاوز أزمات وتوترات جيوسياسية أخرى وقعت سابقا.
أجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرعة دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2023-2024، أسفرت عن مواجهة صعبة لمانشستر سيتي.
أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لكأس إسبانيا لكرة القدم التي جرى سحبها يوم الاثنين عن مواجهة نارية تجمع بين الجارين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.
شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن "الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس".
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويحقق مكاسب ميدانية على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا فرض حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك في السجون، بعد هروب زعيم أخطر عصابة إجرامية من سجنه وحصول أعمال شغب وعصيان في عدد من السجون.
رجّح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكي سكوت ريتر أن تخسر أوكرانيا أربع مقاطعات إضافية إن لم يجلس فلاديمير زيلينسكي إلى طاولة المفاوضات، ويقبل السلام مع روسيا.
أعلن قصر الإليزيه الرئاسي الفرنسي في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، قبل طلب استقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.
كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن فتح تحقيق في مزاعم ضغط باريس سان جيرمان على باسكال فيريه رئيس التحرير السابق لـ"فرانس فوتبول"، من أجل منح الكرة الذهبية لليونيل ميسي في 2021.
اعتبرت مجموعة أوراسيا الاستشارية لتحليل المخاطر أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستشكل أكبر خطر سياسي على العالم في عام 2024 بغض النظر عمن سيفوز فيها، بسبب إساءة استخدام المؤسسات.
تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء وسط مخاوف الأسواق من ضعف الطلب العالمي على الخام، وأثر خفض السعودية أسعار نفطها.
ذكرت شبكة "غول" إسبانيا أن النجم الفرنسي كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان رفض الشرط الجديد لريال مدريد الإسباني للحصول على خدماته في الفترة المقبلة.
قالت المرشحة الرئاسية الجمهورية والممثلة الدائمة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إنه لا يتعين على الولايات المتحدة إرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا، وكييف بدورها لا تريد ذلك.
اشتكى عدد من الأوكرانيين من الأساليب التي باتت سلطات كييف تتبعها للتجنيد وإرسال الرجال للقتال، حيث تقوم بمداهمات ليلية بحثا عن المطلوبين للتجنيد.
عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه بوآف غالانت على تصريحات الأخير والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بشأن "الانتقال إلى المرحلة التالية" من الحرب.
أعلن الجيش الإسرائيلي ليل الاثنين عن إصابة الفنان الإسرائيلي الشهير عيدان أمادي، الذي يخدم في قوات الاحتياط منذ 7 أكتوبر كجندي في سلاح الهندسة، بجروح خطيرة خلال القتال في قطاع غزة.
أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن وقوع انفجار في فندق بمدينة فورت وورث بولاية تكساس يوم الاثنين، أسفر عن إصابة عدة أشخاص وتناثر حطام المبنى وسط الطريق.
غصت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لكريستيانو رونالدو جونيور نجل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يسجل هدفا رائعا من ضربة ثابتة.
بدأت في اليونان محاكمة عشرات الأشخاص بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلة عمرها 12 عاما واستغلالها، في قضية شغلت الرأي العام.
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