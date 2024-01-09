الجيش الإسرائيلي ينشر مقطعا مصورا لغاراته على جنوب لبنان

قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان ردا على عمليات إطلاق صواريخ سابقة نفذها الحزب باتجاه شمال إسرائيل.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: AP