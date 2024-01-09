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الجيش الإسرائيلي ينشر مقطعا مصورا لغاراته على جنوب لبنان

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قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان ردا على عمليات إطلاق صواريخ سابقة نفذها الحزب باتجاه شمال إسرائيل.

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المصدر: AP

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