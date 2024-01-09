مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على مقربة من مكان تشييع قيادي في حزب الله (فيديو + صور)

أفاد مراسل RT بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على مقربة من التشييع القيادي في "حزب الله" وسام طويل في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان.

وتحدثت معلومات عن سقوط جرحى في القصف الإسرائيلي الذي استهدف السيارة.

وفي وقت سابق اليوم، استهدفت غارة إسرائيلية سيارة بمحيط بلدة الغندورية في جنوب لبنان، وحسب وكالة "رويترز" فإنها أدت إلى مقتل 3 عناصر من "حزب الله"، دون أي تأكيد رسمي لهذه المعلومات.

يذكر أن القيادي في حزب الله وسام الطويل، قتل يوم أمس الاثنين بضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم الواقعة على بعد حوالى 11 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل.

يتبع..