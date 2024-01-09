غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان (فيديو + صور)

استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، سيارة في محيط بلدة الغندورية جنوبي لبنان، في منطقة تبعد أمتار قليلة عن مدرستين.

وحسب المعلومات، تم استهداف سيارة من نوع "رابيد" في المنطقة الواقعة بين وادي الحجير وبلدة الغندورية وسيارات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى المكان بسبب التحليق الكثيف للطيران الإسرائيلي.

انباء أولية عن وقوع إصابات في غارة اسرائيلية استهدفت سيارة بين الغندورية ووادي الحجير #عاجلpic.twitter.com/UZBIV65OnI — Voice of Lebanon 100.3 100.5 (@sawtlebnan) January 9, 2024

#لبنان 🇱🇧: السيارة من نوع "رابيد" استهدفت في المنطقة الواقعة بين وادي الحجير وبلدة الغندورية، وعلى بعد ٣٠٠ متر من المدارس مما سبب حالة من الهلع عند الطلاب والاهالي.. وسيارات الاسعاف لم تتمكن من الوصول إلى المكان بسبب التحليق الكثيف للطيران الإسرائيلي في الجنوب . pic.twitter.com/M5QHA3TH9u — Dima Halwani (@DimaHalwani) January 9, 2024

الغارات الإسرائيليّة المتتالية على الغندوريّة استهدفت موقعاً يبعد مئات الأمتار عن مدرستين رسميّة وخاصّة pic.twitter.com/Fxp8CNj5xk — كُن مُواطِن (@kon_mowaten) January 9, 2024

وفي السياق، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدات حولا وميس الجبل جنوب لبنان

وأطلق الجيش الإسرائيلي، صاروخين على بلدة كفركلا في القطاع الشرقي من الحدود اللبنانية الجنوبية.

يذكر أن القيادي في حزب الله وسا الطويل، قتل يوم أمس الاثنين بضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم الواقعة على بعد حوالى 11 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل.

المصدر: RT