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"رويترز": مقتل 3 عناصر من "حزب الله" في قصف إسرائيلي جنوبي لبنان

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان (فيديو + صور)
AFP
القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان
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استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، سيارة في محيط بلدة الغندورية جنوبي لبنان، في منطقة تبعد أمتار قليلة عن مدرستين.

وحسب المعلومات، تم استهداف سيارة من نوع "رابيد" في المنطقة الواقعة بين وادي الحجير وبلدة الغندورية وسيارات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى المكان بسبب التحليق الكثيف للطيران الإسرائيلي.

وفي السياق، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدات حولا وميس الجبل جنوب لبنان

وأطلق الجيش الإسرائيلي، صاروخين على بلدة كفركلا في القطاع الشرقي من الحدود اللبنانية الجنوبية.

يذكر أن القيادي في حزب الله وسا الطويل،  قتل يوم أمس الاثنين بضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم الواقعة على بعد حوالى 11 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل.

المصدر: RT

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