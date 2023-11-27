تدمير أبراج الشيخ زايد في شمال قطاع غزة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الدمار الذي حل بأبراج الشيخ زايد في شمال قطاع غزة، حيث تعرضت لقصف مستمر من قبل الجيش الإسرائيلي طوال أسابيع، ما حولها إلى خرابات.

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وشن الجيش الإسرائيلي قصفا جويا ومدفعيا عنيفا على مناطق متفرقة من القطاع قبل بدء الهدنة الإنسانية القصيرة بساعات. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن إسرائيل قصفت مخيم جباليا بقنابل الفسفور والدخان بالتزامن مع قصف عنيف في محيط المخيم.

وبدأت الجمعة في الساعة السابعة بتوقيت غزة هدنة مدتها 4 أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس".

المصدر: RT