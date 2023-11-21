شاهد.. آخر كلمات مراسلة قناة الميادين فرح عمر قبل مقتلها بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

ظهرت مراسلة قناة "الميادين" فرح عمر، التي قتلت اليوم الثلاثاء بغارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للإعلاميين في قرية طيرحرفا جنوبي لبنان

وقالت عمر في رسالتها: "المقاومة الإسلامية افتتحت عملياتها اليوم منذ الصباح الباكر ردا على استهداف منازل المدنيّين يوم أمس.. المقاومة تؤكد أنها لن تتهاون في استهداف المدنيين، ولا سيما أن الاحتلال بعد كل ضربة موجعة يتلقاها، وبعد أن قامت المقاومة بـ8 عمليات يوم أمس، اليوم المقاومة تجدد التأكيد عدم التهاون..".

وختمتها رسالتها قائلة: "لا زلنا في ساعات الصباح الأولى، وننتظر ونتابع أي تطورات من المفترض أن تطرأ".

الرسالة الأخيرة للزميلة فرح عمر عبر شاشة الميادين، قبل استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.@farah__omar#الميادين#فرح_عمرhttps://t.co/Exex1kZa3p — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 21, 2023

المصدر: RT