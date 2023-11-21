 
مباشر
عاجل
نتنياهو بشأن صفقة تبادل الأسرى: نحرز تقدما وأتمنى أن تكون هناك أخبار سارة قريبا

شاهد.. آخر كلمات مراسلة قناة الميادين فرح عمر قبل مقتلها بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

فيديوهات

شاهد.. آخر كلمات مراسلة قناة الميادين فرح عمر قبل مقتلها بغارة إسرائيلية جنوب لبنان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wgil

ظهرت مراسلة قناة "الميادين" فرح عمر، التي قتلت اليوم الثلاثاء بغارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للإعلاميين في قرية طيرحرفا جنوبي لبنان

وقالت عمر في رسالتها: "المقاومة الإسلامية افتتحت عملياتها اليوم منذ الصباح الباكر ردا على استهداف منازل المدنيّين يوم أمس.. المقاومة تؤكد أنها لن تتهاون في استهداف المدنيين، ولا سيما أن الاحتلال بعد كل ضربة موجعة يتلقاها، وبعد أن قامت المقاومة بـ8 عمليات يوم أمس، اليوم المقاومة تجدد التأكيد عدم التهاون..".

وختمتها رسالتها قائلة: "لا زلنا في ساعات الصباح الأولى، وننتظر ونتابع أي تطورات من المفترض أن تطرأ".

المصدر: RT

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا